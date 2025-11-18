https://1prime.ru/20251118/aktsii-864637577.html

Акционер "Европлана" продает 87,5 процента доли компании "Альфа банку"

Акционер "Европлана" продает 87,5 процента доли компании "Альфа банку" - 18.11.2025, ПРАЙМ

Акционер "Европлана" продает 87,5 процента доли компании "Альфа банку"

Акционер лизинговой компании "Европлан" SFI продает 87,5% доли компании "Альфа банку", следует из сообщения SFI на портале раскрытия информации. | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T09:34+0300

2025-11-18T09:34+0300

2025-11-18T10:00+0300

экономика

финансы

банки

акции

sfi

европлан

альфа-банк

https://cdnn.1prime.ru/img/84154/42/841544234_0:0:738:415_1920x0_80_0_0_6e34fc718499df7618301aaf2a72b4e7.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Акционер лизинговой компании "Европлан" SFI продает 87,5% доли компании "Альфа банку", следует из сообщения SFI на портале раскрытия информации. "Вид: Договор купли – продажи акций… составляющих 87,5% (восемьдесят семь целых пять десятых процента) уставного капитала ПАО "ЛК "Европлан"… Покупатель - акционерное общество "Альфа банк", - говорится в сообщении."Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй") и Альфа-банк договорились о покупке банком 87,5% акций независимой автолизинговой компании ПАО "ЛК "Европлан". В рамках сделки "Европлан" оценен в 65 миллиардов рублей за 100% акций компании", - говорится в совместном сообщении SFI и Альфа-банка.Стороны подписали юридически обязывающие документы. Завершение сделки запланировано после закрытия реестра акционеров "Европлана" для выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года, получения корпоративных одобрений и согласия ФАС. Финальная цена покупки будет скорректирована на размер этих дивидендов, отмечается в сообщении.Общее собрание акционеров "Европлана", которое запланировано на 4 декабря, рассмотрит вопрос о выплате дивидендов в размере 6,96 миллиарда рублей. После закрытия сделки Альфа-банк в установленные законом сроки направит обязательное предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров "Европлана".Менеджмент "Европлана" положительно оценивает приход в качестве мажоритарного акционера крупнейшего частного банка России."Операционная деятельность компании, взаимоотношения с клиентами и партнёрами, исполнение действующих договоров останутся без изменений. Европлан сохранит самостоятельность в операционных, управленческих и корпоративных решениях, а также гибкость и оперативность в оформлении и обслуживании сделок", - заключили в компании.Лизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физлиц. "Европлан" является крупнейшей российской негосударственной автотранспортной лизинговой компанией.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, акции, sfi, европлан, альфа-банк