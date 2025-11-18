https://1prime.ru/20251118/aktsii-864637577.html
Акционер "Европлана" продает 87,5 процента доли компании "Альфа банку"
Акционер "Европлана" продает 87,5 процента доли компании "Альфа банку" - 18.11.2025, ПРАЙМ
Акционер "Европлана" продает 87,5 процента доли компании "Альфа банку"
Акционер лизинговой компании "Европлан" SFI продает 87,5% доли компании "Альфа банку", следует из сообщения SFI на портале раскрытия информации. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T09:34+0300
2025-11-18T09:34+0300
2025-11-18T10:00+0300
экономика
финансы
банки
акции
sfi
европлан
альфа-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/84154/42/841544234_0:0:738:415_1920x0_80_0_0_6e34fc718499df7618301aaf2a72b4e7.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Акционер лизинговой компании "Европлан" SFI продает 87,5% доли компании "Альфа банку", следует из сообщения SFI на портале раскрытия информации. "Вид: Договор купли – продажи акций… составляющих 87,5% (восемьдесят семь целых пять десятых процента) уставного капитала ПАО "ЛК "Европлан"… Покупатель - акционерное общество "Альфа банк", - говорится в сообщении."Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй") и Альфа-банк договорились о покупке банком 87,5% акций независимой автолизинговой компании ПАО "ЛК "Европлан". В рамках сделки "Европлан" оценен в 65 миллиардов рублей за 100% акций компании", - говорится в совместном сообщении SFI и Альфа-банка.Стороны подписали юридически обязывающие документы. Завершение сделки запланировано после закрытия реестра акционеров "Европлана" для выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года, получения корпоративных одобрений и согласия ФАС. Финальная цена покупки будет скорректирована на размер этих дивидендов, отмечается в сообщении.Общее собрание акционеров "Европлана", которое запланировано на 4 декабря, рассмотрит вопрос о выплате дивидендов в размере 6,96 миллиарда рублей. После закрытия сделки Альфа-банк в установленные законом сроки направит обязательное предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров "Европлана".Менеджмент "Европлана" положительно оценивает приход в качестве мажоритарного акционера крупнейшего частного банка России."Операционная деятельность компании, взаимоотношения с клиентами и партнёрами, исполнение действующих договоров останутся без изменений. Европлан сохранит самостоятельность в операционных, управленческих и корпоративных решениях, а также гибкость и оперативность в оформлении и обслуживании сделок", - заключили в компании.Лизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физлиц. "Европлан" является крупнейшей российской негосударственной автотранспортной лизинговой компанией.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84154/42/841544234_44:0:700:492_1920x0_80_0_0_bc14a77a966c7e395f08284e46308ea4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, акции, sfi, европлан, альфа-банк
Экономика, Финансы, Банки, Акции, SFI, Европлан, Альфа-банк
Акционер "Европлана" продает 87,5 процента доли компании "Альфа банку"
SFI продает "Альфа банку" 87,5% акций "Европлана"
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Акционер лизинговой компании "Европлан" SFI продает 87,5% доли компании "Альфа банку", следует из сообщения SFI на портале раскрытия информации.
"Вид: Договор купли – продажи акций… составляющих 87,5% (восемьдесят семь целых пять десятых процента) уставного капитала ПАО "ЛК "Европлан"… Покупатель - акционерное общество "Альфа банк", - говорится в сообщении.
"Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй") и Альфа-банк
договорились о покупке банком 87,5% акций независимой автолизинговой компании ПАО "ЛК "Европлан". В рамках сделки "Европлан" оценен в 65 миллиардов рублей за 100% акций компании", - говорится в совместном сообщении SFI
и Альфа-банка.
Стороны подписали юридически обязывающие документы. Завершение сделки запланировано после закрытия реестра акционеров "Европлана" для выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года, получения корпоративных одобрений и согласия ФАС. Финальная цена покупки будет скорректирована на размер этих дивидендов, отмечается в сообщении.
Общее собрание акционеров "Европлана", которое запланировано на 4 декабря, рассмотрит вопрос о выплате дивидендов в размере 6,96 миллиарда рублей. После закрытия сделки Альфа-банк в установленные законом сроки направит обязательное предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров "Европлана".
Менеджмент "Европлана" положительно оценивает приход в качестве мажоритарного акционера крупнейшего частного банка России.
"Операционная деятельность компании, взаимоотношения с клиентами и партнёрами, исполнение действующих договоров останутся без изменений. Европлан сохранит самостоятельность в операционных, управленческих и корпоративных решениях, а также гибкость и оперативность в оформлении и обслуживании сделок", - заключили в компании.
Лизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физлиц. "Европлан" является крупнейшей российской негосударственной автотранспортной лизинговой компанией.