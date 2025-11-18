Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
18.11.2025 Российский рынок акций за основную сессию вырос на 2,09%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 2,09%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 2,09% - 18.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 2,09%
Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 2,09%, следует из данных Московской биржи. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T18:55+0300
2025-11-18T18:55+0300
рынок
акции
россия
мосбиржа
ртс
финансы
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 2,09%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 2,09%, до 2 563,07 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,92%, до 1 038,27 пункта, долларовый РТС - на 2,18%, до 996,14 пункта.
рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс, финансы
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС, Финансы
18:55 18.11.2025
 
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 2,09%

Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 2,09%

© РИА Новости . Сергей Гунеев Московская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 2,09%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 2,09%, до 2 563,07 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,92%, до 1 038,27 пункта, долларовый РТС - на 2,18%, до 996,14 пункта.
Доллар незначительно дешевеет к мировым валютам
Рынок Акции РОССИЯ Мосбиржа РТС Финансы
 
 
