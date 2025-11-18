https://1prime.ru/20251118/aktsii-864669232.html

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 2,09%

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 2,09%

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 2,09%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 2,09%, до 2 563,07 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,92%, до 1 038,27 пункта, долларовый РТС - на 2,18%, до 996,14 пункта.

