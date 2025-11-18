Российский рынок акций заметно вырос во вторник
Московская биржа. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций заметно вырос во вторник благодаря надеждам инвесторов на улучшение геополитической ситуации, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Январский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дешевел на 0,33%, до 69,99 доллара за баррель.
Бенчмарк продолжает находиться в широком диапазоне консолидации 2500–2600 пунктов, испытывая дефицит драйверов для формирования устойчивого тренда, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Российский рынок начал день в миноре, но днем покупатели резко активизировались и вывели индекс Мосбиржи в хороший плюс. Рост затормозился по мере приближения к сопротивлению у 2580 пунктов", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Мировые рынки преимущественно в минусе. Биржи АТР несли потери вслед за снижением американских рынков, отметил он.
"Инвесторы, давно ожидавшие геополитических новостей, позитивно восприняли новости о планируемых в Турции переговорах. Дальнейшие заявления о том, что представителей РФ не будет на ближайших встречах, в текущих условиях привели лишь к умеренной коррекции рынка с внутридневных максимумов. В среду инвесторы продолжат следить прежде всего за геополитикой, но сам день будет также богатым на локальные события – помимо прочего, ЦБ должен опубликовать свою оценку сезонно скорректированной инфляции в октябре", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста акции Московского кредитного банка (+5,33%), "Сургутнефтегаза" (+5,17%), "Татнефти" (привилегированные акции растут на 4,49%, обыкновенные – на 4,22%), "СПБ Биржи" (+4,28%), "Мечела" (+4%).
"На вторник было намечено мало корпоративных событий. Утром инвестиционный холдинг SFI (-4,76%) опубликовал сообщение о продаже своего пакета лизинговой компании "Европлан" (-2,95%)", - отметил Максим Федосов из УК "Первая".
Также в лидерах снижения - бумаги "Фосагро" (−0,84%), префы "Ленэнерго" (−0,77%), обыкновенные акции "Инарктики" (−0,74%), "Россетей Центр и Приволжья" (−0,64%) и ПИКа (−0,55%).
ПРОГНОЗЫ
Внимание инвесторов в первой половине недели сконцентрировано на первичном размещении акций "Дом.РФ", которое завершится 20 ноября, напомнил Силаев.
"Оптимизм на геополитических ожиданиях недолговечен и нуждается в подпитке. Если появится уверенность в продолжении переговорного процесса, сопротивление на пути к 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, вероятнее всего, не устоит. Прогноз на завтра – 2500-2600 пунктов", - считает Шепелев.
В целом индекс Мосбиржи попробует задержаться выше 2550 пунктов в ожидании дальнейшего развития геополитической ситуации, заключил Григорьев.