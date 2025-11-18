Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы зарплаты "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251118/animatory-864630545.html
Названы зарплаты "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве
Названы зарплаты "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве - 18.11.2025, ПРАЙМ
Названы зарплаты "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве
Аниматорам, которые исполнят роли "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве, готовы платить до 185 тысяч в месяц - в конце года обостряется конкуренция за... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T04:01+0300
2025-11-18T04:16+0300
бизнес
общество
москва
дед мороз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864630545.jpg?1763428564
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Аниматорам, которые исполнят роли "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве, готовы платить до 185 тысяч в месяц - в конце года обостряется конкуренция за сотрудников в сферах праздничной анимации, логистики и обслуживания зимнего досуга, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру". "В ноябре и декабре традиционно обостряется конкуренция за сотрудников в сферах праздничной анимации, логистики и обслуживания зимнего досуга, что ведет к заметному росту предлагаемых доходов. Топ сезонных профессий возглавили аниматоры и актеры, воплощающие главные новогодние образы. Так, заработок Деда Мороза в столичном регионе может достигать 185 000 рублей в месяц, а его неизменной спутницы – 180 000 рублей", - рассказали аналитики. Многие работодатели отмечают, что готовы обучать с нуля, при этом у кандидатов должны быть такие качества, как харизма, любовь к детям и готовность работать в самый разгар праздников, включая новогоднюю ночь. "Уровень доходов на этом рынке делает сезонную работу привлекательной для студентов, творческих людей и тех, кто хочет найти удобную подработку к основной занятости", - отметили в сервисе. Кроме этого, в преддверии новогодних праздников увеличивается число вакансий, которые связаны с подготовкой и организацией праздников. Так, например, упаковщикам подарков предлагают до 130 тысяч в месяц. В число наиболее доходных вакансий также вошли ведущий или актер в новогоднем шоу с зарплатой до 74,8 тысячи в месяц. "Открываются многочисленные возможности и в сфере зимнего досуга. С началом сезона заливаются катки, что создает спрос на самые разные профессии – от спортивных аниматоров, которые не только отлично катаются, но и могут обучить гостей (от 50 000 рублей), до специализированных водителей для заливки льда (от 45 000 рублей) и билетных кассиров (от 35 000 рублей)", - отметили в сервисе.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , москва, дед мороз
Бизнес, Общество , МОСКВА, Дед Мороз
04:01 18.11.2025 (обновлено: 04:16 18.11.2025)
 
Названы зарплаты "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве

Аниматорам за роли "Деда Мороза" и "Снегурочки" готовы платить до 185 тысяч рублей в месяц

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Аниматорам, которые исполнят роли "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве, готовы платить до 185 тысяч в месяц - в конце года обостряется конкуренция за сотрудников в сферах праздничной анимации, логистики и обслуживания зимнего досуга, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру".
"В ноябре и декабре традиционно обостряется конкуренция за сотрудников в сферах праздничной анимации, логистики и обслуживания зимнего досуга, что ведет к заметному росту предлагаемых доходов. Топ сезонных профессий возглавили аниматоры и актеры, воплощающие главные новогодние образы. Так, заработок Деда Мороза в столичном регионе может достигать 185 000 рублей в месяц, а его неизменной спутницы – 180 000 рублей", - рассказали аналитики.
Многие работодатели отмечают, что готовы обучать с нуля, при этом у кандидатов должны быть такие качества, как харизма, любовь к детям и готовность работать в самый разгар праздников, включая новогоднюю ночь. "Уровень доходов на этом рынке делает сезонную работу привлекательной для студентов, творческих людей и тех, кто хочет найти удобную подработку к основной занятости", - отметили в сервисе.
Кроме этого, в преддверии новогодних праздников увеличивается число вакансий, которые связаны с подготовкой и организацией праздников. Так, например, упаковщикам подарков предлагают до 130 тысяч в месяц. В число наиболее доходных вакансий также вошли ведущий или актер в новогоднем шоу с зарплатой до 74,8 тысячи в месяц.
"Открываются многочисленные возможности и в сфере зимнего досуга. С началом сезона заливаются катки, что создает спрос на самые разные профессии – от спортивных аниматоров, которые не только отлично катаются, но и могут обучить гостей (от 50 000 рублей), до специализированных водителей для заливки льда (от 45 000 рублей) и билетных кассиров (от 35 000 рублей)", - отметили в сервисе.
 
БизнесОбществоМОСКВАДед Мороз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала