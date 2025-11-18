https://1prime.ru/20251118/animatory-864630545.html

Названы зарплаты "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве

Названы зарплаты "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве - 18.11.2025, ПРАЙМ

Названы зарплаты "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве

Аниматорам, которые исполнят роли "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве, готовы платить до 185 тысяч в месяц - в конце года обостряется конкуренция за... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T04:01+0300

2025-11-18T04:01+0300

2025-11-18T04:16+0300

бизнес

общество

москва

дед мороз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864630545.jpg?1763428564

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Аниматорам, которые исполнят роли "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве, готовы платить до 185 тысяч в месяц - в конце года обостряется конкуренция за сотрудников в сферах праздничной анимации, логистики и обслуживания зимнего досуга, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру". "В ноябре и декабре традиционно обостряется конкуренция за сотрудников в сферах праздничной анимации, логистики и обслуживания зимнего досуга, что ведет к заметному росту предлагаемых доходов. Топ сезонных профессий возглавили аниматоры и актеры, воплощающие главные новогодние образы. Так, заработок Деда Мороза в столичном регионе может достигать 185 000 рублей в месяц, а его неизменной спутницы – 180 000 рублей", - рассказали аналитики. Многие работодатели отмечают, что готовы обучать с нуля, при этом у кандидатов должны быть такие качества, как харизма, любовь к детям и готовность работать в самый разгар праздников, включая новогоднюю ночь. "Уровень доходов на этом рынке делает сезонную работу привлекательной для студентов, творческих людей и тех, кто хочет найти удобную подработку к основной занятости", - отметили в сервисе. Кроме этого, в преддверии новогодних праздников увеличивается число вакансий, которые связаны с подготовкой и организацией праздников. Так, например, упаковщикам подарков предлагают до 130 тысяч в месяц. В число наиболее доходных вакансий также вошли ведущий или актер в новогоднем шоу с зарплатой до 74,8 тысячи в месяц. "Открываются многочисленные возможности и в сфере зимнего досуга. С началом сезона заливаются катки, что создает спрос на самые разные профессии – от спортивных аниматоров, которые не только отлично катаются, но и могут обучить гостей (от 50 000 рублей), до специализированных водителей для заливки льда (от 45 000 рублей) и билетных кассиров (от 35 000 рублей)", - отметили в сервисе.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, дед мороз