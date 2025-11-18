Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Дубае показали новейший бортовой РЛК "Арбалет-АМ" - 18.11.2025
В Дубае показали новейший бортовой РЛК "Арбалет-АМ"
2025-11-18T09:48+0300
2025-11-18T09:48+0300
вооружения
бизнес
россия
дубай
ростех
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") провел международную премьеру новейшего бортового радиолокационного комплекса (БРЛК) "Арбалет-АМ" для вертолетов и самолетов на авиасалоне Dubai Airshow 2025, сообщает пресс-служба АО "КРЭТ". В пресс-службе рассказали, что "Арбалет-АМ" оснащен радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), отличается повышенной скрытностью работы и использованием технологий искусственного интеллекта. Также оборудование обеспечивает возможность управления беспилотниками и способно эффективно выполнять задачи в сложной помеховой обстановке благодаря высокой скрытности работы. При этом сохраняется дальность обнаружения целей, что актуально в современных условиях. "По сравнению с аналогами в разработке концерна предусмотрена функция обмена данными с беспилотными летательными аппаратами и управления ими при помощи узконаправленного луча АФАР. Это повышает устойчивость к помехам процесса управления дронами", - говорится в сообщении. Использование элементов искусственного интеллекта позволяет значительно повысить достоверность распознавания воздушных, наземных и морских целей, отмечается в релизе. Также комплекс помогает сократить время, необходимое экипажу для принятия решений в полете. Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 проходит в Дубае с 17 по 21 ноября. АО "КРЭТ" - крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Предприятия концерна выпускают средства радиоэлектронной борьбы, государственного опознавания, бортовое радиоэлектронное и измерительное оборудование, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения, современную медицинскую и бытовую технику.
бизнес, россия, дубай, ростех
Вооружения, Бизнес, РОССИЯ, Дубай, Ростех
09:48 18.11.2025
 
В Дубае показали новейший бортовой РЛК "Арбалет-АМ"

На авиасалоне в Дубае прошла премьера новейшего бортового РЛК "Арбалет-АМ"

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПосетители на авиасалоне "Dubai Airshow"
Посетители на авиасалоне Dubai Airshow
Посетители на авиасалоне "Dubai Airshow". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") провел международную премьеру новейшего бортового радиолокационного комплекса (БРЛК) "Арбалет-АМ" для вертолетов и самолетов на авиасалоне Dubai Airshow 2025, сообщает пресс-служба АО "КРЭТ".
В пресс-службе рассказали, что "Арбалет-АМ" оснащен радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), отличается повышенной скрытностью работы и использованием технологий искусственного интеллекта. Также оборудование обеспечивает возможность управления беспилотниками и способно эффективно выполнять задачи в сложной помеховой обстановке благодаря высокой скрытности работы. При этом сохраняется дальность обнаружения целей, что актуально в современных условиях.
"По сравнению с аналогами в разработке концерна предусмотрена функция обмена данными с беспилотными летательными аппаратами и управления ими при помощи узконаправленного луча АФАР. Это повышает устойчивость к помехам процесса управления дронами", - говорится в сообщении.
Использование элементов искусственного интеллекта позволяет значительно повысить достоверность распознавания воздушных, наземных и морских целей, отмечается в релизе. Также комплекс помогает сократить время, необходимое экипажу для принятия решений в полете.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 проходит в Дубае с 17 по 21 ноября.
АО "КРЭТ" - крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Предприятия концерна выпускают средства радиоэлектронной борьбы, государственного опознавания, бортовое радиоэлектронное и измерительное оборудование, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения, современную медицинскую и бытовую технику.
 
