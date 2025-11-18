https://1prime.ru/20251118/arktika-864655464.html
Путин призвал последовательно усиливать позиции России в Арктике
МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Важно последовательно усиливать позиции РФ в Арктике, в полной мере реализовывать логистический потенциал, заявил президент России Владимир Путин. "Важно последовательно усилить позиции России, усиливать позиции России в Арктике, в полной мере реализовывать логистический потенциал нашей страны", - сказал он в ходе церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград".
