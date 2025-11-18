Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР закрылись падением в пределах 3,3 процента - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251118/atr-864650445.html
Биржи АТР закрылись падением в пределах 3,3 процента
Биржи АТР закрылись падением в пределах 3,3 процента - 18.11.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР закрылись падением в пределах 3,3 процента
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись падением в пределах 3,3% вслед за биржами США и в целом на фоне глобальной... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T13:07+0300
2025-11-18T13:07+0300
экономика
рынок
торги
сша
азиатско-тихоокеанский регион
сингапур
shenzhen composite
hang seng index
kospi
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864650273_0:28:513:316_1920x0_80_0_0_73ecf0a2053e75a2be62ce2b208cc0f9.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись падением в пределах 3,3% вслед за биржами США и в целом на фоне глобальной распродажи, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,81%, до 3 939,81 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,04%, до 2 485,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,72%, до 25 930,03 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI упал на 3,32%, до 3 953,62 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 1,94%, до 8 469,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 3,22%, до 48 702,98 пункта. Азиатские фондовые индексы опустились вслед за снижением американских рынков. В понедельник биржи Уолл-стрит сократились в среднем примерно на 1%, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, уменьшился на 0,8%. На мировых рынках наблюдается масштабная распродажа. Фьючерсы на индексы США во вторник также снижаются, европейские рынки теряют в среднем около 1%. Золото дешевеет почти на 1%, цены на нефть опускаются примерно на 0,4%. Инвесторы демонстрируют осторожность в ожидании возобновления в США публикации официальных макроэкономических данных после завершения самого продолжительного шатдауна правительства в истории. "Начинает складываться впечатление, что уверенность инвесторов на текущих уровнях ослабевает. Дело не столько в резком катализаторе, сколько в усталости от позиционирования, чувствительности к оценкам и растущем ощущении, что ралли нуждается в паузе", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела первичных брокерских операций Maybank Securities в Сингапуре Тарека Хорчани (Tareck Horchani).
сша
азиатско-тихоокеанский регион
сингапур
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864650273_26:0:485:344_1920x0_80_0_0_38c6b233fac6cd9309235b7b15b95798.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, азиатско-тихоокеанский регион, сингапур, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, СИНГАПУР, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
13:07 18.11.2025
 
Биржи АТР закрылись падением в пределах 3,3 процента

Биржи АТР закрылись падением в пределах 3,3% вслед за биржами США

© РИА Новости . Роман ГалкинГрафик на мониторе
График на мониторе - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
График на мониторе. Архивное фото
© РИА Новости . Роман Галкин
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись падением в пределах 3,3% вслед за биржами США и в целом на фоне глобальной распродажи, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,81%, до 3 939,81 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,04%, до 2 485,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,72%, до 25 930,03 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI упал на 3,32%, до 3 953,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,94%, до 8 469,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 3,22%, до 48 702,98 пункта.
Азиатские фондовые индексы опустились вслед за снижением американских рынков. В понедельник биржи Уолл-стрит сократились в среднем примерно на 1%, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, уменьшился на 0,8%.
На мировых рынках наблюдается масштабная распродажа. Фьючерсы на индексы США во вторник также снижаются, европейские рынки теряют в среднем около 1%. Золото дешевеет почти на 1%, цены на нефть опускаются примерно на 0,4%.
Инвесторы демонстрируют осторожность в ожидании возобновления в США публикации официальных макроэкономических данных после завершения самого продолжительного шатдауна правительства в истории.
"Начинает складываться впечатление, что уверенность инвесторов на текущих уровнях ослабевает. Дело не столько в резком катализаторе, сколько в усталости от позиционирования, чувствительности к оценкам и растущем ощущении, что ралли нуждается в паузе", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела первичных брокерских операций Maybank Securities в Сингапуре Тарека Хорчани (Tareck Horchani).
 
ЭкономикаРынокТоргиСШААзиатско-Тихоокеанский регионСИНГАПУРShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPINasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала