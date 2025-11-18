https://1prime.ru/20251118/atr-864650445.html

Биржи АТР закрылись падением в пределах 3,3 процента

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись падением в пределах 3,3% вслед за биржами США и в целом на фоне глобальной распродажи, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,81%, до 3 939,81 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,04%, до 2 485,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,72%, до 25 930,03 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI упал на 3,32%, до 3 953,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,94%, до 8 469,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 3,22%, до 48 702,98 пункта. Азиатские фондовые индексы опустились вслед за снижением американских рынков. В понедельник биржи Уолл-стрит сократились в среднем примерно на 1%, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, уменьшился на 0,8%. На мировых рынках наблюдается масштабная распродажа. Фьючерсы на индексы США во вторник также снижаются, европейские рынки теряют в среднем около 1%. Золото дешевеет почти на 1%, цены на нефть опускаются примерно на 0,4%. Инвесторы демонстрируют осторожность в ожидании возобновления в США публикации официальных макроэкономических данных после завершения самого продолжительного шатдауна правительства в истории. "Начинает складываться впечатление, что уверенность инвесторов на текущих уровнях ослабевает. Дело не столько в резком катализаторе, сколько в усталости от позиционирования, чувствительности к оценкам и растущем ощущении, что ралли нуждается в паузе", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела первичных брокерских операций Maybank Securities в Сингапуре Тарека Хорчани (Tareck Horchani).

