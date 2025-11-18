https://1prime.ru/20251118/belgiya-864632038.html
Во Франции заявили об истерике в Брюсселе из-за инициативе по Украине
Во Франции заявили об истерике в Брюсселе из-за инициативе по Украине - 18.11.2025, ПРАЙМ
Во Франции заявили об истерике в Брюсселе из-за инициативе по Украине
Письмо, отправленное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о финансировании Украины, вызвало недовольство в Бельгии, сообщил лидер французской партии... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T05:35+0300
2025-11-18T05:35+0300
2025-11-18T05:35+0300
мировая экономика
бельгия
украина
франция
урсула фон дер ляйен
виктор орбан
мария захарова
reuters
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/71/841257171_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4aa6aa3bb988915dc44d48cc2118bbfd.jpg
МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. Письмо, отправленное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о финансировании Украины, вызвало недовольство в Бельгии, сообщил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своем YouTube-канале. "Итак, мы видим, что дела идут плохо у (Премьер-министра Бельгии Барта. — Прим. Ред.) де Вевера и других европейских ястребов по поводу использования активов. А теперь их поставят к стенке. Вот увидите, как повысит голос премьер-министр Бельгии, который уже весь на взводе из-за этого", — отметил Филиппо. Политик подчеркнул, что ситуация касается незаконных мер, которые могут создать опасный прецедент и привести к эскалации не только в Бельгии, но и во Франции, угрожая конфликтом с Россией. "Мы, как патриоты, должны бороться, чтобы Франция вышла из этого дела", — добавил он. Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство просьбой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по увеличению поддержки Украины в разгар коррупционного скандала. Ранее агентство Reuters информировало, что Урсула фон дер Ляйен направила главам стран ЕС письмо с предложениями по финансированию Украины, призывая их срочно определиться. В публикации были представлены три возможных способа финансовой помощи, предложенные главой ЕК: помощь в виде грантов от стран-членов, заимствование на рынках для предоставления кредита или же использование замороженных российских активов для покрытия кредита. В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а представитель МИД Мария Захарова заявляла, что идеи о репарациях далеки от реальности.
https://1prime.ru/20251108/smi-864336206.html
https://1prime.ru/20251105/belgiya-864273394.html
https://1prime.ru/20251031/ugrozy-864107253.html
бельгия
украина
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/71/841257171_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_740ba865b3c12b353911830021d65f16.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, бельгия, украина, франция, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, мария захарова, reuters, ес, ек
Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Мария Захарова, Reuters, ЕС, ЕК
Во Франции заявили об истерике в Брюсселе из-за инициативе по Украине
Филиппо: письмо фон дер Ляйен о финансировании Киева стало причиной истерики в Бельгии