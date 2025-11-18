Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции заявили об истерике в Брюсселе из-за инициативе по Украине - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251118/belgiya-864632038.html
Во Франции заявили об истерике в Брюсселе из-за инициативе по Украине
Во Франции заявили об истерике в Брюсселе из-за инициативе по Украине - 18.11.2025, ПРАЙМ
Во Франции заявили об истерике в Брюсселе из-за инициативе по Украине
Письмо, отправленное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о финансировании Украины, вызвало недовольство в Бельгии, сообщил лидер французской партии... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T05:35+0300
2025-11-18T05:35+0300
мировая экономика
бельгия
украина
франция
урсула фон дер ляйен
виктор орбан
мария захарова
reuters
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/71/841257171_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4aa6aa3bb988915dc44d48cc2118bbfd.jpg
МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. Письмо, отправленное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о финансировании Украины, вызвало недовольство в Бельгии, сообщил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своем YouTube-канале. "Итак, мы видим, что дела идут плохо у (Премьер-министра Бельгии Барта. — Прим. Ред.) де Вевера и других европейских ястребов по поводу использования активов. А теперь их поставят к стенке. Вот увидите, как повысит голос премьер-министр Бельгии, который уже весь на взводе из-за этого", — отметил Филиппо. Политик подчеркнул, что ситуация касается незаконных мер, которые могут создать опасный прецедент и привести к эскалации не только в Бельгии, но и во Франции, угрожая конфликтом с Россией. "Мы, как патриоты, должны бороться, чтобы Франция вышла из этого дела", — добавил он. Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство просьбой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по увеличению поддержки Украины в разгар коррупционного скандала. Ранее агентство Reuters информировало, что Урсула фон дер Ляйен направила главам стран ЕС письмо с предложениями по финансированию Украины, призывая их срочно определиться. В публикации были представлены три возможных способа финансовой помощи, предложенные главой ЕК: помощь в виде грантов от стран-членов, заимствование на рынках для предоставления кредита или же использование замороженных российских активов для покрытия кредита. В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а представитель МИД Мария Захарова заявляла, что идеи о репарациях далеки от реальности.
https://1prime.ru/20251108/smi-864336206.html
https://1prime.ru/20251105/belgiya-864273394.html
https://1prime.ru/20251031/ugrozy-864107253.html
бельгия
украина
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/71/841257171_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_740ba865b3c12b353911830021d65f16.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бельгия, украина, франция, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, мария захарова, reuters, ес, ек
Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Мария Захарова, Reuters, ЕС, ЕК
05:35 18.11.2025
 
Во Франции заявили об истерике в Брюсселе из-за инициативе по Украине

Филиппо: письмо фон дер Ляйен о финансировании Киева стало причиной истерики в Бельгии

© Unsplash/Guillaume PérigoisЗдание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия. Архивное фото
© Unsplash/Guillaume Périgois
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. Письмо, отправленное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о финансировании Украины, вызвало недовольство в Бельгии, сообщил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своем YouTube-канале.
"Итак, мы видим, что дела идут плохо у (Премьер-министра Бельгии Барта. — Прим. Ред.) де Вевера и других европейских ястребов по поводу использования активов. А теперь их поставят к стенке. Вот увидите, как повысит голос премьер-министр Бельгии, который уже весь на взводе из-за этого", — отметил Филиппо.
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
ЕК не смогла убедить Бельгию по вопросу российских активов, пишут СМИ
8 ноября, 13:09
Политик подчеркнул, что ситуация касается незаконных мер, которые могут создать опасный прецедент и привести к эскалации не только в Бельгии, но и во Франции, угрожая конфликтом с Россией.
"Мы, как патриоты, должны бороться, чтобы Франция вышла из этого дела", — добавил он.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство просьбой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по увеличению поддержки Украины в разгар коррупционного скандала.
Города мира. Гент - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Бельгия рассматривает применение четвертой статьи Устава НАТО из-за дронов
5 ноября, 23:42
Ранее агентство Reuters информировало, что Урсула фон дер Ляйен направила главам стран ЕС письмо с предложениями по финансированию Украины, призывая их срочно определиться.
В публикации были представлены три возможных способа финансовой помощи, предложенные главой ЕК: помощь в виде грантов от стран-членов, заимствование на рынках для предоставления кредита или же использование замороженных российских активов для покрытия кредита.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а представитель МИД Мария Захарова заявляла, что идеи о репарациях далеки от реальности.
Посольство Бельгии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
В Европе резко ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве
31 октября, 17:54
 
Мировая экономикаБЕЛЬГИЯУКРАИНАФРАНЦИЯУрсула фон дер ЛяйенВиктор ОрбанМария ЗахароваReutersЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала