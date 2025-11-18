https://1prime.ru/20251118/belgiya-864632038.html

Во Франции заявили об истерике в Брюсселе из-за инициативе по Украине

Во Франции заявили об истерике в Брюсселе из-за инициативе по Украине - 18.11.2025, ПРАЙМ

Во Франции заявили об истерике в Брюсселе из-за инициативе по Украине

Письмо, отправленное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о финансировании Украины, вызвало недовольство в Бельгии, сообщил лидер французской партии... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T05:35+0300

2025-11-18T05:35+0300

2025-11-18T05:35+0300

мировая экономика

бельгия

украина

франция

урсула фон дер ляйен

виктор орбан

мария захарова

reuters

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/71/841257171_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4aa6aa3bb988915dc44d48cc2118bbfd.jpg

МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. Письмо, отправленное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о финансировании Украины, вызвало недовольство в Бельгии, сообщил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своем YouTube-канале. "Итак, мы видим, что дела идут плохо у (Премьер-министра Бельгии Барта. — Прим. Ред.) де Вевера и других европейских ястребов по поводу использования активов. А теперь их поставят к стенке. Вот увидите, как повысит голос премьер-министр Бельгии, который уже весь на взводе из-за этого", — отметил Филиппо. Политик подчеркнул, что ситуация касается незаконных мер, которые могут создать опасный прецедент и привести к эскалации не только в Бельгии, но и во Франции, угрожая конфликтом с Россией. "Мы, как патриоты, должны бороться, чтобы Франция вышла из этого дела", — добавил он. Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство просьбой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по увеличению поддержки Украины в разгар коррупционного скандала. Ранее агентство Reuters информировало, что Урсула фон дер Ляйен направила главам стран ЕС письмо с предложениями по финансированию Украины, призывая их срочно определиться. В публикации были представлены три возможных способа финансовой помощи, предложенные главой ЕК: помощь в виде грантов от стран-членов, заимствование на рынках для предоставления кредита или же использование замороженных российских активов для покрытия кредита. В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а представитель МИД Мария Захарова заявляла, что идеи о репарациях далеки от реальности.

https://1prime.ru/20251108/smi-864336206.html

https://1prime.ru/20251105/belgiya-864273394.html

https://1prime.ru/20251031/ugrozy-864107253.html

бельгия

украина

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, бельгия, украина, франция, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, мария захарова, reuters, ес, ек