Стоимость бензина АИ-95 на Петербургской бирже вернулась к уровню июля

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже во вторник упала по территориальному индексу Европейской части России на 1,6%, до 71 079 рублей за тонну, следует из материалов торгов. В последний раз марка стоила около 71 тысячи рублей за тонну 14 июля. Цена на АИ-92 по итогам торговой сессии также резко опустилась - на 1,9%, до 60 638 рублей за тонну. Кроме того, летнее дизельное топливо подешевело на 0,85%, до 58 711 рублей за тонну, межсезонное - на 2,08%, до 56 129 рублей. При этом зимний сорт дизтоплива подорожал на 0,95% - до 74 733 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) к закрытию торгов вторника поднялась на 0,76%, до 20 229 рублей за тонну. В тоже время тонна мазута подешевела на 1,12% - до 19 665 рублей. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений, а правительство сообщило о росте производства нефтепродуктов. Кроме того, ожидается, что с учётом стабилизации цен в опте торговля бензином на АЗС в течение месяца вновь станет прибыльной, таким прогнозом ранее во вторник поделилась с РИА Новости исследовательская группа "Петромаркет". Однако пока рентабельность продаж топливом все еще находится в минусе: по расчетам аналитиков "Петромаркета", средняя по стране "чистая маржа" торговли на АЗС на 7 ноября составила минус 3,4 рубля за литр для бензина Аи-92, минус 2,2 рубля за литр для Аи-95 и минус 1,5 рубля за литр для дизельного топлива.

