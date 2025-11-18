https://1prime.ru/20251118/biometriya-864648246.html

РЖД внедрят опцию посадки в поезд по биометрии

РЖД внедрят опцию посадки в поезд по биометрии - 18.11.2025, ПРАЙМ

РЖД внедрят опцию посадки в поезд по биометрии

РЖД в самое ближайшее время будут применять опцию посадки в поезд по биометрии, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T12:31+0300

2025-11-18T12:31+0300

2025-11-18T12:31+0300

ржд

технологии

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864095129_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d360758960bd3a32a9b62743701655f9.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. РЖД в самое ближайшее время будут применять опцию посадки в поезд по биометрии, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. "Безусловно, мы участники эксперимента посадки (в поезд - ред.) по системе биометрии. И в самое ближайшее время мы будем применять эту возможность для поездки", - сказал Колесников в рамках форума "Транспорт России".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ржд, технологии, россия