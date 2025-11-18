https://1prime.ru/20251118/biometriya-864648246.html
РЖД внедрят опцию посадки в поезд по биометрии
2025-11-18T12:31+0300
ржд
технологии
россия
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. РЖД в самое ближайшее время будут применять опцию посадки в поезд по биометрии, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. "Безусловно, мы участники эксперимента посадки (в поезд - ред.) по системе биометрии. И в самое ближайшее время мы будем применять эту возможность для поездки", - сказал Колесников в рамках форума "Транспорт России".
