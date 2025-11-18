Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД внедрят опцию посадки в поезд по биометрии - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251118/biometriya-864648246.html
РЖД внедрят опцию посадки в поезд по биометрии
РЖД внедрят опцию посадки в поезд по биометрии - 18.11.2025, ПРАЙМ
РЖД внедрят опцию посадки в поезд по биометрии
РЖД в самое ближайшее время будут применять опцию посадки в поезд по биометрии, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T12:31+0300
2025-11-18T12:31+0300
ржд
технологии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864095129_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d360758960bd3a32a9b62743701655f9.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. РЖД в самое ближайшее время будут применять опцию посадки в поезд по биометрии, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. "Безусловно, мы участники эксперимента посадки (в поезд - ред.) по системе биометрии. И в самое ближайшее время мы будем применять эту возможность для поездки", - сказал Колесников в рамках форума "Транспорт России".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864095129_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa9f8de8a80944e8abb282fbd4192ba2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ржд, технологии, россия
РЖД, Технологии, РОССИЯ
12:31 18.11.2025
 
РЖД внедрят опцию посадки в поезд по биометрии

Колесников: РЖД в ближайшее время начнут применять опцию посадки в поезд по биометрии

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница РЖД у поезда на вокзале
Сотрудница РЖД у поезда на вокзале - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Сотрудница РЖД у поезда на вокзале. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. РЖД в самое ближайшее время будут применять опцию посадки в поезд по биометрии, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников.
"Безусловно, мы участники эксперимента посадки (в поезд - ред.) по системе биометрии. И в самое ближайшее время мы будем применять эту возможность для поездки", - сказал Колесников в рамках форума "Транспорт России".
 
РЖДТехнологииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала