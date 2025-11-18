Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР снижаются на опасениях вокруг технологического сектора - 18.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251118/birzhi-864634114.html
Биржи АТР снижаются на опасениях вокруг технологического сектора
Биржи АТР снижаются на опасениях вокруг технологического сектора - 18.11.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР снижаются на опасениях вокруг технологического сектора
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются на уходе мировых инвесторов от риска в связи с опасениями вокруг... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T08:18+0300
2025-11-18T08:18+0300
экономика
рынок
торги
сша
азиатско-тихоокеанский регион
азия
shenzhen composite
hang seng index
nikkei 225
nasdaq composite

сша
азиатско-тихоокеанский регион
азия
рынок, торги, сша, азиатско-тихоокеанский регион, азия, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, АЗИЯ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nikkei 225, Nasdaq Composite
08:18 18.11.2025
 
Биржи АТР снижаются на опасениях вокруг технологического сектора

Биржи АТР снижаются на опасениях вокруг технологического сектора и ДКП ФРС США

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются на уходе мировых инвесторов от риска в связи с опасениями вокруг технологического сектора и денежно-кредитной политики ФРС США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
На 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,56% - до 3 949,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,73%, до 2 493,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,74%, до 25 925 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,97%, до 8 466,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,9%, до 48 865 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 3,21%, до 3 957,89 пункта.
Негативом для азиатских рынков стало снижение индексов Уолл-стрит в понедельник. В частности, технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, снизился на 0,84%, Dow Jones - на 1,18%, S&P 500 - 0,92%.
"Склонность к риску снижается, так как опасения вокруг бума искусственного интеллекта сохраняются на фоне шока инвесторов относительно того, что Федеральная резервная система США может отложить снижение учетной ставки на 25 базисных пунктов примерно на месяц", - цитирует агентство Блумберг аналитика Markets Live Гарфилда Рейнольдса (Garfield Reynolds).
При этом аналитик допускает, что американские и мировые рынки восстановятся в случае сохранения устойчивости экономики США.
Внимание инвесторов на этой неделе будет также сосредоточено на отчете разработчика графических процессоров Nvidia, крупнейшего игрока на рынке технологий.
 
