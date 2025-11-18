Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы снижаются в ожидании сигналов от финансовых регуляторов - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251118/birzhi-864649475.html
Биржи Европы снижаются в ожидании сигналов от финансовых регуляторов
Биржи Европы снижаются в ожидании сигналов от финансовых регуляторов - 18.11.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы снижаются в ожидании сигналов от финансовых регуляторов
Основные фондовые индексы Европы во вторник заметно опускаются за счёт динамики акций компаний банковского сектора, негативной в ожидании выступлений... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T12:48+0300
2025-11-18T12:52+0300
рынок
торги
индексы
сша
европа
лондон
dax
банк англии
unicredit
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/50/841265025_0:119:2401:1469_1920x0_80_0_0_7521af1af6b75f68183d4fbf37d5ff2a.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник заметно опускаются за счёт динамики акций компаний банковского сектора, негативной в ожидании выступлений представителей Европейского центробанка (ЕЦБ) и британского центробанка, а также сигналов от других крупнейших мировых финансовых регуляторов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.32 мск британский индекс FTSE 100 падает на 0,85%, до 9 592,8 пункта, французский CAC 40 - на 1,3%, до 8 013,24 пункта, немецкий DAX - на 1,05%, до 23 332,18 пункта. Позднее во вторник можно будет получить комментарии от представителей европейских центральных банков. В этот день ожидаются выступления членов Европейского центрального банка Клаудии Бух (Claudia Buch), Франка Элдерсона (Frank Elderson), а также члена Банка Англии Свати Дхингры (Swati Dhingra). В свете этого в банковском европейском секторе наблюдается негативная динамика: акции итальянской банковской группы Unicredit в Лондоне снижаются на 1,36%, британского гиганта Barclays - на 2,42%, французской банковской группы Societe Generale - на 2,85%, Deutsche Bank - 3,03%. Агентство Рейтер вдобавок отмечает, что европейские акции дешевеют, подхватывая общерыночный пессимизм из-за опасений в том числе вокруг дальнейшей кредитно-денежной политики в США. Так, инвесторы ожидают дальнейших сигналов со стороны Федеральной резервной системы США. Согласно данным CME Group, большинство экспертов (51,4%) ждут сохранения учетной ставки регулятора на уровне 3,75-4% годовых по итогам декабрьского заседания, остальные - снижения до 3,5-3,75%.
сша
европа
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/50/841265025_22:0:2165:1607_1920x0_80_0_0_6e103c292ac220181e9c7c797ab22367.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, европа, лондон, dax, банк англии, unicredit
Рынок, Торги, Индексы, США, ЕВРОПА, ЛОНДОН, DAX, Банк Англии, Unicredit, Экономика
12:48 18.11.2025 (обновлено: 12:52 18.11.2025)
 
Биржи Европы снижаются в ожидании сигналов от финансовых регуляторов

Биржевые индексы Европы снижаются на ожиданиях выступлений ЕЦБ и британского центробанка

© Unsplash/Tabrez SyedЛого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия. Архивное фото
© Unsplash/Tabrez Syed
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник заметно опускаются за счёт динамики акций компаний банковского сектора, негативной в ожидании выступлений представителей Европейского центробанка (ЕЦБ) и британского центробанка, а также сигналов от других крупнейших мировых финансовых регуляторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.32 мск британский индекс FTSE 100 падает на 0,85%, до 9 592,8 пункта, французский CAC 40 - на 1,3%, до 8 013,24 пункта, немецкий DAX - на 1,05%, до 23 332,18 пункта.
Позднее во вторник можно будет получить комментарии от представителей европейских центральных банков. В этот день ожидаются выступления членов Европейского центрального банка Клаудии Бух (Claudia Buch), Франка Элдерсона (Frank Elderson), а также члена Банка Англии Свати Дхингры (Swati Dhingra).
В свете этого в банковском европейском секторе наблюдается негативная динамика: акции итальянской банковской группы Unicredit в Лондоне снижаются на 1,36%, британского гиганта Barclays - на 2,42%, французской банковской группы Societe Generale - на 2,85%, Deutsche Bank - 3,03%.
Агентство Рейтер вдобавок отмечает, что европейские акции дешевеют, подхватывая общерыночный пессимизм из-за опасений в том числе вокруг дальнейшей кредитно-денежной политики в США.
Так, инвесторы ожидают дальнейших сигналов со стороны Федеральной резервной системы США. Согласно данным CME Group, большинство экспертов (51,4%) ждут сохранения учетной ставки регулятора на уровне 3,75-4% годовых по итогам декабрьского заседания, остальные - снижения до 3,5-3,75%.
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАЕВРОПАЛОНДОНDAXБанк АнглииUnicredit
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала