Биржи Европы снижаются в ожидании сигналов от финансовых регуляторов

Биржи Европы снижаются в ожидании сигналов от финансовых регуляторов

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник заметно опускаются за счёт динамики акций компаний банковского сектора, негативной в ожидании выступлений представителей Европейского центробанка (ЕЦБ) и британского центробанка, а также сигналов от других крупнейших мировых финансовых регуляторов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.32 мск британский индекс FTSE 100 падает на 0,85%, до 9 592,8 пункта, французский CAC 40 - на 1,3%, до 8 013,24 пункта, немецкий DAX - на 1,05%, до 23 332,18 пункта. Позднее во вторник можно будет получить комментарии от представителей европейских центральных банков. В этот день ожидаются выступления членов Европейского центрального банка Клаудии Бух (Claudia Buch), Франка Элдерсона (Frank Elderson), а также члена Банка Англии Свати Дхингры (Swati Dhingra). В свете этого в банковском европейском секторе наблюдается негативная динамика: акции итальянской банковской группы Unicredit в Лондоне снижаются на 1,36%, британского гиганта Barclays - на 2,42%, французской банковской группы Societe Generale - на 2,85%, Deutsche Bank - 3,03%. Агентство Рейтер вдобавок отмечает, что европейские акции дешевеют, подхватывая общерыночный пессимизм из-за опасений в том числе вокруг дальнейшей кредитно-денежной политики в США. Так, инвесторы ожидают дальнейших сигналов со стороны Федеральной резервной системы США. Согласно данным CME Group, большинство экспертов (51,4%) ждут сохранения учетной ставки регулятора на уровне 3,75-4% годовых по итогам декабрьского заседания, остальные - снижения до 3,5-3,75%.

