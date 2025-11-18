Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик спрогнозировал цену на биткоин в ближайшее время - 18.11.2025, ПРАЙМ
Аналитик спрогнозировал цену на биткоин в ближайшее время
Аналитик спрогнозировал цену на биткоин в ближайшее время - 18.11.2025, ПРАЙМ
Аналитик спрогнозировал цену на биткоин в ближайшее время
Стоимость биткоина еще может опуститься немного ниже 90 тысяч долларов, но, вероятно, курс уже нащупал локально дно, рассказал РИА Новости ведущий аналитик... | 18.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина еще может опуститься немного ниже 90 тысяч долларов, но, вероятно, курс уже нащупал локально дно, рассказал РИА Новости ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко. Стоимость биткоина утром во вторник впервые с конца апреля опускалась ниже 90 тысяч долларов, а к 11.08 мск немного отошла от минимума (89392 доллара) и теряла 5,1%, составив 90,7 тысячи долларов, следует из данных торгов. "В ближайшее время биткоин, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне 88 – 102 тысячи долларов. Есть высокая вероятность, что рынок уже сформировал локальное дно, и даже при краткосрочном обновлении минимумов дальнейшее снижение вряд ли превысит 5%", - говорит эксперт. Снижение криптовалютного рынка во второй декаде ноября происходит по двум ключевым факторам, считает Крайко. "Первый связан с заявлениями ряда представителей ФРС, которые дали понять, что не ожидают снижения процентной ставки на ближайшем заседании. Это охладило рыночные ожидания и усилило давление на все рискованные активы, включая крипту", - отмечает он. Второй фактор — данные ончейн-аналитики, которые показывают значительные продажи со стороны долгосрочных владельцев биткоина, говорит эксперт. "Судя по всему, это в основном участники, ориентирующиеся на четырехлетний цикл, что создает дополнительное давление на рынок. Индекс страха и жадности опустился до отметки 16 — уровня крайнего страха, который с середины 2023 года фиксировался лишь дважды, и оба раза совпадал с локальными минимумами", - добавляет Крайко. Краткосрочные инвесторы при этом демонстрируют максимальные убытки — подобная ситуация за последние годы возникала всего три раза, и каждый раз после этого рынок переходил к развороту, отмечает эксперт. "Главным событием недели станет публикация отчетности NVIDIA в среду. Учитывая ее влияние на технологический сектор и высокую корреляцию Nasdaq с биткоином, реакция рынка на результаты компании способна напрямую отразиться и на крипторынке. Дополнительное значение будут иметь макроданные США, которые задержались из-за шатдауна. Любой умеренный позитив может ослабить текущее давление и стимулировать покупки крипты", - резюмирует он.
11:21 18.11.2025
 
Аналитик спрогнозировал цену на биткоин в ближайшее время

Аналитик Крайко: биткоин будет торговаться в диапазоне от 88 до 102 тыс долларов

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина еще может опуститься немного ниже 90 тысяч долларов, но, вероятно, курс уже нащупал локально дно, рассказал РИА Новости ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко.
Стоимость биткоина утром во вторник впервые с конца апреля опускалась ниже 90 тысяч долларов, а к 11.08 мск немного отошла от минимума (89392 доллара) и теряла 5,1%, составив 90,7 тысячи долларов, следует из данных торгов.
"В ближайшее время биткоин, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне 88 – 102 тысячи долларов. Есть высокая вероятность, что рынок уже сформировал локальное дно, и даже при краткосрочном обновлении минимумов дальнейшее снижение вряд ли превысит 5%", - говорит эксперт.
Снижение криптовалютного рынка во второй декаде ноября происходит по двум ключевым факторам, считает Крайко. "Первый связан с заявлениями ряда представителей ФРС, которые дали понять, что не ожидают снижения процентной ставки на ближайшем заседании. Это охладило рыночные ожидания и усилило давление на все рискованные активы, включая крипту", - отмечает он.
Второй фактор — данные ончейн-аналитики, которые показывают значительные продажи со стороны долгосрочных владельцев биткоина, говорит эксперт. "Судя по всему, это в основном участники, ориентирующиеся на четырехлетний цикл, что создает дополнительное давление на рынок. Индекс страха и жадности опустился до отметки 16 — уровня крайнего страха, который с середины 2023 года фиксировался лишь дважды, и оба раза совпадал с локальными минимумами", - добавляет Крайко.
Краткосрочные инвесторы при этом демонстрируют максимальные убытки — подобная ситуация за последние годы возникала всего три раза, и каждый раз после этого рынок переходил к развороту, отмечает эксперт.
"Главным событием недели станет публикация отчетности NVIDIA в среду. Учитывая ее влияние на технологический сектор и высокую корреляцию Nasdaq с биткоином, реакция рынка на результаты компании способна напрямую отразиться и на крипторынке. Дополнительное значение будут иметь макроданные США, которые задержались из-за шатдауна. Любой умеренный позитив может ослабить текущее давление и стимулировать покупки крипты", - резюмирует он.
 
