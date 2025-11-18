Финуправляющий Блиновской просит взыскать с ФНС более 224 миллионов рублей

https://1prime.ru/20251118/blinovskaja-864631942.html

МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Финансовый управляющий Елены Блиновской Мария Ознобихина просит Арбитражный суд Москвы взыскать со столичной инспекции ФНС России №24 в конкурсную массу "королевы марафонов" более 224 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ознобихина оспаривает 14 платежей, произведенных Блиновской в адрес ФНС с 14 марта 2024 по 23 июля 2025 года на общую сумму свыше 224 миллионов рублей. Финуправляющий просит также применить последствия недействительности этих сделок. "Взыскать за счет бюджета Российской Федерации с ИФНС № 24 по Москве в конкурсную массу ИП Блиновской Е.О. денежные средства в сумме 224 364 383 рубля… восстановить требование уполномоченного органа к ИП Блиновской Е.О. в сумме 224 364 383 рубля", - говорится в заявлении Ознобихиной. Суд это заявление к рассмотрению еще не принял. Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению, поданному в мае 2024 года, и открыл процедуру реализации ее имущества. Суд в феврале включил требование ФНС в лице московской инспекции №6 в реестр требований кредиторов Блиновской в размере около 1,2 миллиарда рублей, в том числе по основному долгу в размере около 588 миллионов, пени в размере более 353 миллионов и штрафы в размере около 227 миллионов рублей. Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская оспорила решение налоговой инспекции, пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций и Верховный суд ее претензии отклонили. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.

