Набиуллина допустила, что ЦБ мог перегнуть палку с блокировками счетов - 18.11.2025
Набиуллина допустила, что ЦБ мог перегнуть палку с блокировками счетов
2025-11-18T11:07+0300
2025-11-18T11:07+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали. Серьезно упали. Надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства... Надеюсь, что эта проблема будет решена", - сказала она на конференции Банка России "Фокус на клиента".
11:07 18.11.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали. Серьезно упали. Надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства... Надеюсь, что эта проблема будет решена", - сказала она на конференции Банка России "Фокус на клиента".
 
