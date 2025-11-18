https://1prime.ru/20251118/bosch-864663771.html

СМИ: Bosch приостановил производство на трех заводах из-за проблем с чипами

СМИ: Bosch приостановил производство на трех заводах из-за проблем с чипами - 18.11.2025, ПРАЙМ

СМИ: Bosch приостановил производство на трех заводах из-за проблем с чипами

Немецкий поставщик автомобильных комплектующих Bosch сообщил о частичной приостановке производства на трех заводах из-за проблем с поставками чипов Nexperia,... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T17:23+0300

2025-11-18T17:23+0300

2025-11-18T17:23+0300

происшествия

бизнес

промышленность

германия

нидерланды

китай

фридрих мерц

bosch

volkswagen

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864187455_0:0:3251:1828_1920x0_80_0_0_2d5fd6efea6be076a180947566fa0e18.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Немецкий поставщик автомобильных комплектующих Bosch сообщил о частичной приостановке производства на трех заводах из-за проблем с поставками чипов Nexperia, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя концерна. Дефицит чипов возник из-за спора вокруг принадлежащего китайскому концерну Wingtech производителя микросхем Nexperia, который власти Нидерландов ранее взяли под контроль. В ответ на это власти Китая запретили экспорт деталей из страны, и с тех пор производство чипов на заводах Nexperia частично приостановлено. "Несмотря на попытки урегулировать спор… вокруг производителя микросхем Nexperia, поставки важных компонентов по-прежнему задерживаются. В результате… крупнейший в мире поставщик автомобильных комплектующих временно приостанавливает производство на трех заводах", - говорится в сообщении. Как сообщил агентству представитель Bosch, производство приостановлено на заводах в Ансбахе, Зальцгиттере и Браге. Сотрудники этих предприятий переведены на сокращенный рабочий день, добавил представитель компании. В заключение он выразил надежду, что решение вокруг возобновления поставок чипов Nexperia будет найдено. "Мы по-прежнему надеемся на долгосрочное решение", - отметил представитель концерна. Ранее о вероятности скорого завершения кризиса с прекращением поставок в Германию чипов от Nexperia заявлял канцлер Германии Фридрих Мерц. Наряду с Bosch производитель автомобильных деталей ZF Friedrichshafen AG ранее также сообщил о сокращении рабочих часов для сотрудников на двух своих предприятиях в Германии из-за задержки поставок чипов Nexperia. В свою очередь газете Bild стало известно, что Volkswagen ведет переговоры с альтернативным поставщиком чипов Nexperia, из-за дефицита которых возникла угроза приостановки производства. По информации издания, Volkswagen также готовится вскоре приостановить выпуск моделей Golf и Tiguan на головном заводе в Вольфсбурге из-за проблем с поставками полупроводников.

https://1prime.ru/20251103/chip-864187630.html

https://1prime.ru/20250722/bosch-859797278.html

германия

нидерланды

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, германия, нидерланды, китай, фридрих мерц, bosch, volkswagen