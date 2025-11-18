Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Bosch приостановил производство на трех заводах из-за проблем с чипами - 18.11.2025
СМИ: Bosch приостановил производство на трех заводах из-за проблем с чипами
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Немецкий поставщик автомобильных комплектующих Bosch сообщил о частичной приостановке производства на трех заводах из-за проблем с поставками чипов Nexperia, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя концерна. Дефицит чипов возник из-за спора вокруг принадлежащего китайскому концерну Wingtech производителя микросхем Nexperia, который власти Нидерландов ранее взяли под контроль. В ответ на это власти Китая запретили экспорт деталей из страны, и с тех пор производство чипов на заводах Nexperia частично приостановлено. "Несмотря на попытки урегулировать спор… вокруг производителя микросхем Nexperia, поставки важных компонентов по-прежнему задерживаются. В результате… крупнейший в мире поставщик автомобильных комплектующих временно приостанавливает производство на трех заводах", - говорится в сообщении. Как сообщил агентству представитель Bosch, производство приостановлено на заводах в Ансбахе, Зальцгиттере и Браге. Сотрудники этих предприятий переведены на сокращенный рабочий день, добавил представитель компании. В заключение он выразил надежду, что решение вокруг возобновления поставок чипов Nexperia будет найдено. "Мы по-прежнему надеемся на долгосрочное решение", - отметил представитель концерна. Ранее о вероятности скорого завершения кризиса с прекращением поставок в Германию чипов от Nexperia заявлял канцлер Германии Фридрих Мерц. Наряду с Bosch производитель автомобильных деталей ZF Friedrichshafen AG ранее также сообщил о сокращении рабочих часов для сотрудников на двух своих предприятиях в Германии из-за задержки поставок чипов Nexperia. В свою очередь газете Bild стало известно, что Volkswagen ведет переговоры с альтернативным поставщиком чипов Nexperia, из-за дефицита которых возникла угроза приостановки производства. По информации издания, Volkswagen также готовится вскоре приостановить выпуск моделей Golf и Tiguan на головном заводе в Вольфсбурге из-за проблем с поставками полупроводников.
СМИ: Bosch приостановил производство на трех заводах из-за проблем с чипами

Reuters: Bosch приостановил производство на трех заводах из-за проблем с чипами Nexperia

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Немецкий поставщик автомобильных комплектующих Bosch сообщил о частичной приостановке производства на трех заводах из-за проблем с поставками чипов Nexperia, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя концерна.
Дефицит чипов возник из-за спора вокруг принадлежащего китайскому концерну Wingtech производителя микросхем Nexperia, который власти Нидерландов ранее взяли под контроль. В ответ на это власти Китая запретили экспорт деталей из страны, и с тех пор производство чипов на заводах Nexperia частично приостановлено.
Флаг Германии, Берлин
Bosch и ZF сократят рабочий день из-за ситуации с чипами Nexperia
3 ноября, 18:57
"Несмотря на попытки урегулировать спор… вокруг производителя микросхем Nexperia, поставки важных компонентов по-прежнему задерживаются. В результате… крупнейший в мире поставщик автомобильных комплектующих временно приостанавливает производство на трех заводах", - говорится в сообщении.
Как сообщил агентству представитель Bosch, производство приостановлено на заводах в Ансбахе, Зальцгиттере и Браге.
Сотрудники этих предприятий переведены на сокращенный рабочий день, добавил представитель компании.
В заключение он выразил надежду, что решение вокруг возобновления поставок чипов Nexperia будет найдено. "Мы по-прежнему надеемся на долгосрочное решение", - отметил представитель концерна.
Ранее о вероятности скорого завершения кризиса с прекращением поставок в Германию чипов от Nexperia заявлял канцлер Германии Фридрих Мерц.
Наряду с Bosch производитель автомобильных деталей ZF Friedrichshafen AG ранее также сообщил о сокращении рабочих часов для сотрудников на двух своих предприятиях в Германии из-за задержки поставок чипов Nexperia.
В свою очередь газете Bild стало известно, что Volkswagen ведет переговоры с альтернативным поставщиком чипов Nexperia, из-за дефицита которых возникла угроза приостановки производства. По информации издания, Volkswagen также готовится вскоре приостановить выпуск моделей Golf и Tiguan на головном заводе в Вольфсбурге из-за проблем с поставками полупроводников.
Руководство Bosch решило сократить свыше 1000 рабочих мест в ФРГ, пишут СМИ
22 июля, 19:21
 
Происшествия Бизнес Промышленность ГЕРМАНИЯ НИДЕРЛАНДЫ КИТАЙ Фридрих Мерц Bosch Volkswagen
 
 
Заголовок открываемого материала