https://1prime.ru/20251118/brifing-864675553.html

В США готовят экстренный брифинг из-за "корабля пришельцев" 3I/ATLAS

В США готовят экстренный брифинг из-за "корабля пришельцев" 3I/ATLAS - 18.11.2025, ПРАЙМ

В США готовят экстренный брифинг из-за "корабля пришельцев" 3I/ATLAS

NASA намерено 19 ноября провести специальный брифинг, посвящённый межзвёздному телу 3I/ATLAS, которое в научной среде и СМИ уже окрестили "инопланетным... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T22:37+0300

2025-11-18T22:37+0300

2025-11-18T22:38+0300

технологии

общество

ран

наса

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/17/842191771_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_768d1944197a5497b1e581e81dcc1d37.jpg

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. NASA намерено 19 ноября провести специальный брифинг, посвящённый межзвёздному телу 3I/ATLAS, которое в научной среде и СМИ уже окрестили "инопланетным кораблём". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Точный состав материалов, которые планируется обнародовать в ходе мероприятия, не озвучивается, но можно предположить, что речь, в числе прочего, пойдет о ранее закрытых данных с камеры HiRISE, расположенной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, работающей на орбите вокруг Марса", — говорится в сообщении Лаборатории.Также отмечается, что мероприятие будет открытым для журналистов и доступным в онлайн-формате. В ИКИ подчёркивают, что снимки с камеры HiRISE остаются наиболее детальными изображениями объекта, имеющимися в распоряжении исследователей.Межзвездный объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля. Позднее специалисты установили, что он представляет собой комету, прибывшую из другой звездной системы. Диаметр ее комы — облака газо-пылевого вещества вокруг ядра — составляет около 24 километров. По данным компьютерного моделирования, ее возраст превышает семь с половиной миллиардов лет — примерно на три миллиарда больше возраста Солнца. Возможно, это самая древняя комета, которую когда-либо наблюдало человечество.В сентябре Ави Леб сообщил, что проходящий через Солнечную систему объект 3I/ATLAS демонстрирует "аномальную эволюцию" и начал менять цвет.В августе ученый заявлял, что 3I/ATLAS испускает собственное свечение, напоминающее автомобильные фары, причем источник света остается неизвестным. Он допустил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом, имеющим мощный энергетический источник, способный излучать свет, заметный за миллионы километров.

https://1prime.ru/20251116/kosmos-864573092.html

https://1prime.ru/20251109/kosmos-864347706.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , ран, наса