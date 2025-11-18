Британия планирует отказаться от российского урана к 2028 году

https://1prime.ru/20251118/britanija-864628906.html
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Британия планирует отказаться от поставок российского урана к 2028 году, заявили в посольстве РФ в Лондоне.
"Ранее местное правительство намеревалось полностью отказаться от российского урана к 2030 году, однако в рамках недавней "сделки технологического процветания" с американцами график сдвинули на 2028-й. Вполне понятно, что (это произойдет) за счет поставок из США, уже имевших опыт замещения российского топлива на Украине", - сообщили "Известиям" в диппредставительстве.
Газета отмечает, что речь идет не о прямых поставках из США, а о закупках топлива российского происхождения, которое принадлежит французской компании EDF.
