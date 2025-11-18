Правительство учло более 700 поправок к проекту бюджета на 2026-2028 годы

https://1prime.ru/20251118/byudzhet-864653427.html

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ учло более 700 поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы, в том числе от депутатов, на сумму около 8 триллионов рублей, сообщил кабмин и перечислил основные изменения. "В период подготовки бюджета ко второму чтению правительство учло поправки к основному финансовому документу страны на 2026-2028 годы, в том числе в части изменений налогового законодательства, которые поступили от депутатов, сенаторов, бизнеса, экспертов, общественных организаций. В проект бюджета предлагается внести 715 поправок, включая депутатские, на общую сумму порядка 8 трлн рублей", - говорится в сообщении. Среди основных изменений в нем названо увеличение объемов жилищных субсидий военнослужащим и помощь при создании медицинской инфраструктуры Вооруженных сил. "Помимо уже учтенных в проекте бюджета будут выделены 7,7 млрд рублей Государственному фонду "Защитники Отечества" для оказания ежегодной помощи порядка 400 тыс участникам СВО и членам семей. Общий объем поддержки на эти цели увеличен до 50,5 млрд рублей", - отмечается в сообщении. Дополнительно будут профинансированы расходы на социально-экономическое развитие новых регионов: ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Еще порядка 15 миллиардов рублей пойдут на мероприятия по повышению надежности электросетевого комплекс. Помимо этого, значительные дополнительные ресурсы направятся на модернизацию дорожной сети и приведение в нормативное состояние региональных и местных дорог. "Так, поправками правительства и парламентариев планируется выделить 170 млрд рублей на эти цели. Также предусмотрены средства на обновление общественного транспорта для приобретения более 5 тыс единиц", - рассказали в кабмине. Около 50 миллиардов рублей пойдет на возмещение лизинговым компаниям скидок по договорам лизинга грузовых автомобилей, заключенным в 2018-2026 годы. Дополнительно будет выделено порядка 9 миллиардов рублей на развитие станкоинструментальной промышленности для ОПК, авиа-, ракето- и автомобилестроения. Также предусмотрен рост поддержки производителей литейно-термического оборудования на 200 миллионов рублей. "Ежегодно около 1 млрд рублей в трехлетке дополнительно направят на создание Центров высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации людей с инвалидностью, в том числе участников СВО", - говорится в сообщении. Расходы на комплексное развитие сельских территорий увеличатся почти на 13,5 миллиардов рублей и за три года составят более 200 миллиардов рублей, на продолжение программы льготного кредитования аграриев – на 5,7 миллиарда рублей, до почти 384 миллиардов рублей. А поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса вырастет на 7,8 миллиарда рублей. Также будут расширены выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка и последующих детей на Дальнем Востоке, на обеспечение отдыха и оздоровления детей из арктических регионов. В рамках работы фонда "Круг добра" предлагается направить более 15 миллиардов рублей на лечение детей, больных орфанными заболеваниями. "Поправки учитывают поддержку производителей отечественных игр, игрушек и мультимедийного контента, в трехлетке на эти цели запланировано более 600 млн рублей", - добавляется в сообщении.

