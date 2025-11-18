"Ростех" ожидает высокого интереса к вертолету "Ансат", заявил Чемезов

https://1prime.ru/20251118/chemezov-864664764.html
бизнес
россия
промышленность
рф
сергей чемезов
антон алиханов
ростех
минпромторг
ДУБАЙ, 18 ноя - ПРАЙМ. "Ростех" ожидает высокого интереса ближневосточных партнеров к импортозамещенному вертолету "Ансат", сообщил журналистам глава корпорации Сергей Чемезов в кулуарах выставки Dubai Airshow. "Импортозамещенный легкий многоцелевой вертолет "Ансат" – это полностью российская машина. Можно сказать – принципиально новая после замены иностранного оборудования на отечественное… Ожидаем, что интерес со стороны ближневосточных партнеров к нему будет высоким", - сказал он. Чемезов добавил, что обновленный вертолет получил обновленный фюзеляж, новые бортовые системы и силовую установку. По своим летно-техническим характеристикам машина превосходит прежнюю версию "Ансата" с зарубежными комплектующими. "У нее улучшенная аэродинамика, лучше маневренность. Дальность полета без дозаправки возросла с 505 до 640 километров. Особенности вертолета позволяют использовать его в плотной городской застройке", - пояснил Чемезов. Импортозамещенный "Ансат" создан на базе модели "Ансат-М", сертифицированной в 2022 году. Вертолеты "Ансат" отличаются высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в классе, при этом они просты в эксплуатации. Машина может выполнять полеты при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье. Все это позволяет применять вертолет для решения разнообразных авиационных задач, в том числе в условиях плотной городской застройки. В конце сентября текущего года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что начало серийных поставок вертолетов "Ансат" с российским двигателем ВК-650 ожидается с 2027 года.
