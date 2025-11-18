Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех" ожидает высокого интереса к вертолету "Ансат", заявил Чемезов - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251118/chemezov-864664764.html
"Ростех" ожидает высокого интереса к вертолету "Ансат", заявил Чемезов
"Ростех" ожидает высокого интереса к вертолету "Ансат", заявил Чемезов - 18.11.2025, ПРАЙМ
"Ростех" ожидает высокого интереса к вертолету "Ансат", заявил Чемезов
"Ростех" ожидает высокого интереса ближневосточных партнеров к импортозамещенному вертолету "Ансат", сообщил журналистам глава корпорации Сергей Чемезов в... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T17:38+0300
2025-11-18T17:38+0300
бизнес
россия
промышленность
рф
сергей чемезов
антон алиханов
ростех
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860279388_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_01dc8032e9e82946d40bfa0d5e86bf4b.jpg
ДУБАЙ, 18 ноя - ПРАЙМ. "Ростех" ожидает высокого интереса ближневосточных партнеров к импортозамещенному вертолету "Ансат", сообщил журналистам глава корпорации Сергей Чемезов в кулуарах выставки Dubai Airshow. "Импортозамещенный легкий многоцелевой вертолет "Ансат" – это полностью российская машина. Можно сказать – принципиально новая после замены иностранного оборудования на отечественное… Ожидаем, что интерес со стороны ближневосточных партнеров к нему будет высоким", - сказал он. Чемезов добавил, что обновленный вертолет получил обновленный фюзеляж, новые бортовые системы и силовую установку. По своим летно-техническим характеристикам машина превосходит прежнюю версию "Ансата" с зарубежными комплектующими. "У нее улучшенная аэродинамика, лучше маневренность. Дальность полета без дозаправки возросла с 505 до 640 километров. Особенности вертолета позволяют использовать его в плотной городской застройке", - пояснил Чемезов. Импортозамещенный "Ансат" создан на базе модели "Ансат-М", сертифицированной в 2022 году. Вертолеты "Ансат" отличаются высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в классе, при этом они просты в эксплуатации. Машина может выполнять полеты при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье. Все это позволяет применять вертолет для решения разнообразных авиационных задач, в том числе в условиях плотной городской застройки. В конце сентября текущего года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что начало серийных поставок вертолетов "Ансат" с российским двигателем ВК-650 ожидается с 2027 года.
https://1prime.ru/20251111/rostekh-864422649.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860279388_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_542da792ae0bcaa69f5b214d647be106.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, рф, сергей чемезов, антон алиханов, ростех, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Сергей Чемезов, Антон Алиханов, Ростех, Минпромторг
17:38 18.11.2025
 
"Ростех" ожидает высокого интереса к вертолету "Ансат", заявил Чемезов

Чемезов: «Ростех» ожидает высокого интереса ближневосточных партнеров к «Ансату»

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВертолет "Ансат"
Вертолет Ансат - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Вертолет "Ансат" . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУБАЙ, 18 ноя - ПРАЙМ. "Ростех" ожидает высокого интереса ближневосточных партнеров к импортозамещенному вертолету "Ансат", сообщил журналистам глава корпорации Сергей Чемезов в кулуарах выставки Dubai Airshow.
"Импортозамещенный легкий многоцелевой вертолет "Ансат" – это полностью российская машина. Можно сказать – принципиально новая после замены иностранного оборудования на отечественное… Ожидаем, что интерес со стороны ближневосточных партнеров к нему будет высоким", - сказал он.
Чемезов добавил, что обновленный вертолет получил обновленный фюзеляж, новые бортовые системы и силовую установку. По своим летно-техническим характеристикам машина превосходит прежнюю версию "Ансата" с зарубежными комплектующими.
"У нее улучшенная аэродинамика, лучше маневренность. Дальность полета без дозаправки возросла с 505 до 640 километров. Особенности вертолета позволяют использовать его в плотной городской застройке", - пояснил Чемезов.
Импортозамещенный "Ансат" создан на базе модели "Ансат-М", сертифицированной в 2022 году. Вертолеты "Ансат" отличаются высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в классе, при этом они просты в эксплуатации. Машина может выполнять полеты при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье. Все это позволяет применять вертолет для решения разнообразных авиационных задач, в том числе в условиях плотной городской застройки.
В конце сентября текущего года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что начало серийных поставок вертолетов "Ансат" с российским двигателем ВК-650 ожидается с 2027 года.
Эмблема госкорпорации Ростех - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
"Ростех" утвердил стратегию развития до 2036 года
11 ноября, 17:54
 
БизнесРОССИЯПромышленностьРФСергей ЧемезовАнтон АлихановРостехМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала