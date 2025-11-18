Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22:50 18.11.2025 (обновлено: 22:57 18.11.2025)
 
На Западе осудили договор Зеленского и Макрона о самолетах Rafale

Ян Прауд: передача самолетов Rafale Киеву затянется до окончания боевых действий

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Франция не сможет в ближайшее время передать самолеты Rafale Украине, а выделенные европейские средства окажутся потраченными впустую, написал британский дипломат Ян Прауд в соцсети X.
"Ирония в том, что деньги налогоплательщиков Британии и Германии идут Украине на покупку французских (и шведских) истребителей, но они не поступят на вооружение до окончания боевых действий", — отметил он.
Флаги Украины и Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
На Западе рассказали о серьезном ударе Чехии по Украине
Вчера, 22:46
Дипломат предположил, что скоро страны Европы начнут призывать Киев к сокращению бюджета.
Макрон в понедельник принял Владимира Зеленского с официальным визитом во Франции, где они подписали декларацию о намерениях сроком около десяти лет. Документ предусматривает поставку Rafale, систем ПВО нового поколения, в том числе модификации SAMP/T, радиолокационных станций и беспилотников.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и имеет негативный эффект.
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
В ЕС потребовали объяснений от Зеленского после коррупционного скандала
Вчера, 22:35
 
Заголовок открываемого материала