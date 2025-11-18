https://1prime.ru/20251118/dogovor-864675846.html
На Западе осудили договор Зеленского и Макрона о самолетах Rafale
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Франция не сможет в ближайшее время передать самолеты Rafale Украине, а выделенные европейские средства окажутся потраченными впустую, написал британский дипломат Ян Прауд в соцсети X."Ирония в том, что деньги налогоплательщиков Британии и Германии идут Украине на покупку французских (и шведских) истребителей, но они не поступят на вооружение до окончания боевых действий", — отметил он.Дипломат предположил, что скоро страны Европы начнут призывать Киев к сокращению бюджета.Макрон в понедельник принял Владимира Зеленского с официальным визитом во Франции, где они подписали декларацию о намерениях сроком около десяти лет. Документ предусматривает поставку Rafale, систем ПВО нового поколения, в том числе модификации SAMP/T, радиолокационных станций и беспилотников.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и имеет негативный эффект.
