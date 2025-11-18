https://1prime.ru/20251118/dogovor-864675846.html

На Западе осудили договор Зеленского и Макрона о самолетах Rafale

На Западе осудили договор Зеленского и Макрона о самолетах Rafale - 18.11.2025, ПРАЙМ

На Западе осудили договор Зеленского и Макрона о самолетах Rafale

Франция не сможет в ближайшее время передать самолеты Rafale Украине, а выделенные европейские средства окажутся потраченными впустую, написал британский... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T22:50+0300

2025-11-18T22:50+0300

2025-11-18T22:57+0300

украина

запад

франция

сергей лавров

владимир зеленский

мид

нато

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859672818_0:292:2605:1757_1920x0_80_0_0_24a61c19443c4e6e2e4c2334a978dd9d.jpg

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Франция не сможет в ближайшее время передать самолеты Rafale Украине, а выделенные европейские средства окажутся потраченными впустую, написал британский дипломат Ян Прауд в соцсети X."Ирония в том, что деньги налогоплательщиков Британии и Германии идут Украине на покупку французских (и шведских) истребителей, но они не поступят на вооружение до окончания боевых действий", — отметил он.Дипломат предположил, что скоро страны Европы начнут призывать Киев к сокращению бюджета.Макрон в понедельник принял Владимира Зеленского с официальным визитом во Франции, где они подписали декларацию о намерениях сроком около десяти лет. Документ предусматривает поставку Rafale, систем ПВО нового поколения, в том числе модификации SAMP/T, радиолокационных станций и беспилотников.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и имеет негативный эффект.

https://1prime.ru/20251118/podderzhka-864675699.html

https://1prime.ru/20251118/evrosoyuz-864675412.html

украина

запад

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, франция, сергей лавров, владимир зеленский, мид, нато, в мире