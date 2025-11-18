https://1prime.ru/20251118/dokhodnost-864663298.html

Доходность пенсионных накоплений НПФ за девять месяцев составила 13,1%

Доходность пенсионных накоплений НПФ за девять месяцев составила 13,1% - 18.11.2025, ПРАЙМ

Доходность пенсионных накоплений НПФ за девять месяцев составила 13,1%

Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за девять месяцев 2025 года составила 13,1% годовых, говорится в... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T17:17+0300

2025-11-18T17:17+0300

2025-11-18T17:17+0300

экономика

финансы

банки

рф

нпф

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за девять месяцев 2025 года составила 13,1% годовых, говорится в материалах Банка России. Средневзвешенная доходность пенсионных резервов НПФ за этот период составила 15,9% годовых. Медианная доходность фондов за девять месяцев 2025 года в годовом выражении составила 20,8% и 19,3% по пенсионным накоплениям и пенсионным резервам соответственно. По данным ЦБ РФ, все фонды, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 31 из 32 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и/или формированию долгоcрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше уровня инфляции. НПФ в третьем квартале показали доходность ниже (3,1% по пенсионным накоплениям и 3,4% по пенсионным резервам), чем во втором квартале (3,7% по пенсионным накоплениям и 4,4% по пенсионным резервам), что связано с замедлением роста рынка облигаций (основной инструмент инвестирования пенсионных средств). Доход НПФ, как и в предыдущем квартале, был обеспечен преимущественно купонами по облигациям, говорится в материалах ЦБ.

https://1prime.ru/20251011/sotsfond-863399605.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, нпф, банк россия