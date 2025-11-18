Доллар стабилен к мировым валютам в ожидании статистики из США

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс доллара США к японской иене
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам во вторник днем в целом слабо меняется, рынки ждут статистики из США после завершения шатдауна правительства, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.56 мск курс евро к доллару снижался до 1,1589 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1592 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 155,24 иены с уровня прошлого закрытия в 155,19 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,01% - до 99,55 пункта. В США ранее в ноябре завершился самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства. Первого октября начался новый финансовый год, но конгресс не успел согласовать бюджет. Федеральные власти не функционировали 43 дня. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января. Значительная часть макроэкономической статистики в этот период также не публиковалась из-за отсутствия финансирования. Теперь на четверг запланирована статистика по занятости в США за сентябрь. Ожидается, что безработица за отчетный период осталась на уровне августа в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после увеличения на 22 тысячи. В среду будет опубликована статистика по инфляции в еврозоне и Великобритании, что может отразиться на стоимости евро и фунта стерлингов.
рынок, торги, сша, великобритания, доллар сша
Курс доллара США к японской иене, Рынок, Торги, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Доллар США
13:14 18.11.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам во вторник днем в целом слабо меняется, рынки ждут статистики из США после завершения шатдауна правительства, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.56 мск курс евро к доллару снижался до 1,1589 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1592 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 155,24 иены с уровня прошлого закрытия в 155,19 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,01% - до 99,55 пункта.
В США ранее в ноябре завершился самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства. Первого октября начался новый финансовый год, но конгресс не успел согласовать бюджет. Федеральные власти не функционировали 43 дня. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января. Значительная часть макроэкономической статистики в этот период также не публиковалась из-за отсутствия финансирования.
Теперь на четверг запланирована статистика по занятости в США за сентябрь. Ожидается, что безработица за отчетный период осталась на уровне августа в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после увеличения на 22 тысячи.
В среду будет опубликована статистика по инфляции в еврозоне и Великобритании, что может отразиться на стоимости евро и фунта стерлингов.
 
