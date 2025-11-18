Доллар незначительно дешевеет к мировым валютам

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара незначительно снижается по отношению к мировым валютам во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.07 мск курс евро к доллару рос до 1,1603 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1592 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 155,15 иены с уровня прошлого закрытия в 155,19 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,07% - до 99,47 пункта. Инвесторы находятся в ожидании возобновления публикации американской макростатистики после завершения шатдауна правительства страны. Так, на четверг запланирована публикация данных по занятости в США за сентябрь. Ожидается, что безработица за отчетный период осталась на уровне августа в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после увеличения на 22 тысячи. "Это запаздывающие данные, но они остаются актуальными", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика HSBC Пола Маккела (Paul Mackel). По словам эксперта, данные по занятости за сентябрь отражают период, когда Федрезерв США начал цикл смягчения денежно-кредитной политики.
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара незначительно снижается по отношению к мировым валютам во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.07 мск курс евро к доллару рос до 1,1603 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1592 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 155,15 иены с уровня прошлого закрытия в 155,19 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,07% - до 99,47 пункта.
Инвесторы находятся в ожидании возобновления публикации американской макростатистики после завершения шатдауна правительства страны. Так, на четверг запланирована публикация данных по занятости в США за сентябрь. Ожидается, что безработица за отчетный период осталась на уровне августа в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после увеличения на 22 тысячи.
"Это запаздывающие данные, но они остаются актуальными", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика HSBC Пола Маккела (Paul Mackel).
По словам эксперта, данные по занятости за сентябрь отражают период, когда Федрезерв США начал цикл смягчения денежно-кредитной политики.
