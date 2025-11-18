Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов назвал "Дом.РФ" примером эффективной госкомпании - 18.11.2025
Силуанов назвал "Дом.РФ" примером эффективной госкомпании
Силуанов назвал "Дом.РФ" примером эффективной госкомпании - 18.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов назвал "Дом.РФ" примером эффективной госкомпании
"Дом.РФ", вышедший на первичное публичное размещение (IPO) акций, - наглядный пример для инвесторов, что госкомпания должна и может быть эффективной, заявил... | 18.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Дом.РФ", вышедший на первичное публичное размещение (IPO) акций, - наглядный пример для инвесторов, что госкомпания должна и может быть эффективной, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью РИА Новости. "Бизнес-модель "Дом.РФ" сбалансирована и устойчива при любом уровне ключевой ставки. У компании понятная стратегия развития, прозрачная отчетность, высокое качество раскрытия информации", - сказал он. "Мы как акционер сосредоточились на нескольких аспектах, направленных на гармонизацию интересов государства и новых рыночных инвесторов в части роста капитализации компании: добавили независимых директоров в набсовет, утвердили дивидендную политику с выплатой 50% прибыли, внедрили долгосрочную программу мотивации акциями и опционами", - отметил министр. "Дом.РФ" - наглядный пример для инвестора, что государственная компания должна и может быть эффективной. Ожидаем, что она станет образцом публичной компании", - подчеркнул Силуанов. "Дом.РФ" 14-19 ноября собирает заявки инвесторов на участие в IPO. Ценовой диапазон установлен на уровне от 1 650 до 1 750 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 267 до 283 миллиардов рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.
финансы, антон силуанов, дом.рф, инвестиции, россия
Экономика, Финансы, Антон Силуанов, Дом.РФ, инвестиции, РОССИЯ
15:08 18.11.2025
 
Силуанов назвал "Дом.РФ" примером эффективной госкомпании

Силуанов назвал "Дом.РФ" наглядным примером эффективной госкомпании для инвесторов

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Дом.РФ", вышедший на первичное публичное размещение (IPO) акций, - наглядный пример для инвесторов, что госкомпания должна и может быть эффективной, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью РИА Новости.
"Бизнес-модель "Дом.РФ" сбалансирована и устойчива при любом уровне ключевой ставки. У компании понятная стратегия развития, прозрачная отчетность, высокое качество раскрытия информации", - сказал он.
"Мы как акционер сосредоточились на нескольких аспектах, направленных на гармонизацию интересов государства и новых рыночных инвесторов в части роста капитализации компании: добавили независимых директоров в набсовет, утвердили дивидендную политику с выплатой 50% прибыли, внедрили долгосрочную программу мотивации акциями и опционами", - отметил министр.
"Дом.РФ" - наглядный пример для инвестора, что государственная компания должна и может быть эффективной. Ожидаем, что она станет образцом публичной компании", - подчеркнул Силуанов.
"Дом.РФ" 14-19 ноября собирает заявки инвесторов на участие в IPO. Ценовой диапазон установлен на уровне от 1 650 до 1 750 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 267 до 283 миллиардов рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.
Экономика Финансы Антон Силуанов Дом.РФ инвестиции РОССИЯ
 
 
