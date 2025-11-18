https://1prime.ru/20251118/dom-864655789.html
Силуанов назвал "Дом.РФ" примером эффективной госкомпании
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Дом.РФ", вышедший на первичное публичное размещение (IPO) акций, - наглядный пример для инвесторов, что госкомпания должна и может быть эффективной, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью РИА Новости. "Бизнес-модель "Дом.РФ" сбалансирована и устойчива при любом уровне ключевой ставки. У компании понятная стратегия развития, прозрачная отчетность, высокое качество раскрытия информации", - сказал он. "Мы как акционер сосредоточились на нескольких аспектах, направленных на гармонизацию интересов государства и новых рыночных инвесторов в части роста капитализации компании: добавили независимых директоров в набсовет, утвердили дивидендную политику с выплатой 50% прибыли, внедрили долгосрочную программу мотивации акциями и опционами", - отметил министр. "Дом.РФ" - наглядный пример для инвестора, что государственная компания должна и может быть эффективной. Ожидаем, что она станет образцом публичной компании", - подчеркнул Силуанов. "Дом.РФ" 14-19 ноября собирает заявки инвесторов на участие в IPO. Ценовой диапазон установлен на уровне от 1 650 до 1 750 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 267 до 283 миллиардов рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.
Силуанов оценил капитализацию "Дом.РФ" с учетом стратегии компании