Государство не намерено снижать долю в "Дом.РФ", заявил Силуанов - 18.11.2025
Государство не намерено снижать долю в "Дом.РФ", заявил Силуанов
2025-11-18T15:10+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Государство не рассматривает возможность снижения доли в "Дом.РФ" после первичного публичного размещения (IPO) акций ниже контрольной ни в этом, ни в следующем году, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью РИА Новости. "Государство в силу закона сохраняет контрольный пакет и не рассматривает возможность продажи акций "Дом.РФ" – ни в этом, ни в следующем году принадлежащие государству акции не включены в план приватизации", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по дальнейшей продаже акций "Дом.РФ" после IPO. "Дом.РФ" 14-19 ноября собирает заявки инвесторов на участие в IPO. Ценовой диапазон установлен на уровне от 1650 до 1750 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 267 до 283 миллиардов рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Российская Федерация как действующий акционер "Дом.РФ" не намерена продавать принадлежащие ей акции в рамках размещения.
15:10 18.11.2025
 
Государство не намерено снижать долю в "Дом.РФ", заявил Силуанов

Силуанов: Россия не рассматривает снижение госдоли в "Дом.РФ" после IPO ниже контрольной

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Государство не рассматривает возможность снижения доли в "Дом.РФ" после первичного публичного размещения (IPO) акций ниже контрольной ни в этом, ни в следующем году, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью РИА Новости.
"Государство в силу закона сохраняет контрольный пакет и не рассматривает возможность продажи акций "Дом.РФ" – ни в этом, ни в следующем году принадлежащие государству акции не включены в план приватизации", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по дальнейшей продаже акций "Дом.РФ" после IPO.
"Дом.РФ" 14-19 ноября собирает заявки инвесторов на участие в IPO. Ценовой диапазон установлен на уровне от 1650 до 1750 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 267 до 283 миллиардов рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.
Российская Федерация как действующий акционер "Дом.РФ" не намерена продавать принадлежащие ей акции в рамках размещения.
Силуанов назвал "Дом.РФ" примером эффективной госкомпании
