В Москве временно закрыли движение на нескольких участках в центре города
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Движение для транспорта временно закрыто в Москве на Боровицкой площади, Кремлёвской набережной, Тверской улице, Краснопресненской набережной, а также на улице 1905 года, на съезде Новинского бульвара и Зубовском бульваре, информирует столичный дептранс. "Движение временно закрыто: на Боровицкой площади, объезд через Садовое кольцо; на Кремлёвской набережной, объезд через Садовое кольцо; на Тверской улице, объезд по улице Большая Никитская. Стройте маршрут заранее", - говорится в публикациях Telegram-канала департамента.Уточняется, что также нет движения на Краснопресненской набережной, объезд осуществляется через набережную Тараса Шевченко. "Движение временно закрыто: на улице 1905 года. Будьте внимательны", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что движение также временно закрыто на съезде с Новинского бульвара на улицу Новый Арбат и на Зубовском бульваре. Объезд возможен по ТТК.
