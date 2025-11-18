https://1prime.ru/20251118/ek-864667849.html

ЕК планирует ограничить экспорт алюминиевого лома из ЕС, пишут СМИ

2025-11-18T18:24+0300

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует ввести ограничения экспорта алюминиевого лома из Евросоюза для предотвращения дефицита сырья, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на еврокомиссара по торговле и экономической безопасности Мароша Шевчовича в рамках организованной European Aluminium конференции в Брюсселе. "Европейская комиссия планирует ограничить экспорт алюминиевого лома из ЕС, чтобы остановить утечку металла из блока и не допустить дефицита сырья", - передает агентство. "Сегодня мы начинаем подготовительную работу к новой мере для решения проблемы утечки алюминиевого лома", - цитирует Шевчовича агентство, указывая, что мера должна быть принята весной. По данным European Aluminium, на которые ссылается Рейтер, экспорт алюминиевого лома из Евросоюза в прошлом году достиг рекордных 1,26 миллиона тонн, что примерно на 50% больше показателя пять лет назад. И большая часть этого лома была направлена в Азию. Боле того, как отмечают эксперты из промышленности, в связи с введением администрацией США импортных пошлин на алюминий и лом в размерах 50% и 15% соответственно покупатели из Азии сосредоточились на поставках из Евросоюза, добавляет агентство, Алюминиевый лом - не только ресурс для местных производителей, отмечает Рейтер, а также играет важную роль в "декарбонизации" металлургического сектора, поскольку переработка алюминия требует на 95% меньше энергии, чем получение его из добытого боксита. Добавляется, что "новая мера" будет "сбалансированной" и будет "учитывать интересы" производителей и переработчиков. Тем не менее, группа EuRIC, занимающаяся переработкой, выступает против ограничений, указывая, что экспорт лома - это результат низкого внутреннего спроса и недостаточных мощностей переработки смешанного лома.

