18:24 18.11.2025
 
ЕК планирует ограничить экспорт алюминиевого лома из ЕС, пишут СМИ

Reuters: Еврокомиссия планирует ограничить экспорт алюминиевого лома из Евросоюза

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует ввести ограничения экспорта алюминиевого лома из Евросоюза для предотвращения дефицита сырья, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на еврокомиссара по торговле и экономической безопасности Мароша Шевчовича в рамках организованной European Aluminium конференции в Брюсселе.
"Европейская комиссия планирует ограничить экспорт алюминиевого лома из ЕС, чтобы остановить утечку металла из блока и не допустить дефицита сырья", - передает агентство.
"Сегодня мы начинаем подготовительную работу к новой мере для решения проблемы утечки алюминиевого лома", - цитирует Шевчовича агентство, указывая, что мера должна быть принята весной.
По данным European Aluminium, на которые ссылается Рейтер, экспорт алюминиевого лома из Евросоюза в прошлом году достиг рекордных 1,26 миллиона тонн, что примерно на 50% больше показателя пять лет назад. И большая часть этого лома была направлена в Азию.
Боле того, как отмечают эксперты из промышленности, в связи с введением администрацией США импортных пошлин на алюминий и лом в размерах 50% и 15% соответственно покупатели из Азии сосредоточились на поставках из Евросоюза, добавляет агентство,
Алюминиевый лом - не только ресурс для местных производителей, отмечает Рейтер, а также играет важную роль в "декарбонизации" металлургического сектора, поскольку переработка алюминия требует на 95% меньше энергии, чем получение его из добытого боксита.
Добавляется, что "новая мера" будет "сбалансированной" и будет "учитывать интересы" производителей и переработчиков. Тем не менее, группа EuRIC, занимающаяся переработкой, выступает против ограничений, указывая, что экспорт лома - это результат низкого внутреннего спроса и недостаточных мощностей переработки смешанного лома.
