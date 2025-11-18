https://1prime.ru/20251118/eks-glava-864631379.html

Экс-глава Северо-Восточного управления Росавиации получил 7 лет колонии

2025-11-18T05:10+0300

МАГАДАН, 18 ноя - ПРАЙМ. Суд в Магадане признал бывшего руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации виновным в мошенничестве, присвоении денег и получении взятки в крупном размере и приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщает Магаданский городской суд. "Судом установлено, что, занимая указанную должность, подсудимый выписывал подчиненным сотрудникам повышенные премии, требуя отдать деньги ему. Кроме этого, направляясь в служебные командировки, он сдавал отчеты за проживание себя и своих сотрудников с завышенной стоимостью, присваивая полученные деньги, а также получил взятку от руководителя подконтрольной организации в виде услуги имущественного характера. Суд признал подсудимого виновным в совершении всех инкриминируемых ему деяний и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Также подсудимый должен выплатить штраф в размере более 6 миллионов рублей. Уточняется, что его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, присвоении вверенных денежных средств, получении взятки в крупном размере.

