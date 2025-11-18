https://1prime.ru/20251118/ekspert-864629763.html
Эксперт оценил перспективы будущего атомного ледокола "Сталинград"
Эксперт оценил перспективы будущего атомного ледокола "Сталинград"
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Будущий атомный ледокол "Сталинград" даст России колоссальные возможности для освоения Северного морского пути и, как следствие, развития Арктики, заявил РИА Новости эксперт в области атомной энергетики, главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров.
Президент России Владимир Путин на нынешней неделе по телемосту примет участие в закладке нового ледокола, сообщил телеканал "Россия 1". Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие будет приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
"Универсальный атомный ледокол "Сталинград" станет седьмым судном проекта 22220, которое будет построено по заказу госкорпорации "Росатом". В составе российского атомного флота уже эксплуатируются четыре универсальных атомных ледокола этого проекта – "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия", на "Балтийском заводе" по плану строятся ледоколы "Чукотка" и "Ленинград", - сказал Уваров.
Ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные в мире, их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западной части Арктики, напомнил эксперт.
"Таким образом, ледоколы этого проекта, в том числе ледокол "Сталинград", дают колоссальные возможности для освоения Северного морского пути и развития Арктики, что входит в число стратегических приоритетов нашего государства", - подчеркнул Уваров.
Атомоходы проекта 22220 оснащены разработанными в России, не имеющими аналогов в мире интегральными реакторными установками РИТМ-200, основное преимущество которых – компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости, отметил эксперт. "Эти ледоколы смогут проводить караваны судов, ломая лед толщиной до трех метров", - пояснил Уваров. При строительстве ледоколов проекта 22220 использованы инновационные решения, реализованные в России в XXI веке, и которые до этого не применялись на судах с ядерными энергетическими установками.
Путин примет участие в закладке ледокола «Сталинград»
