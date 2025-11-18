Эксперт оценил возможность возобновления переговоров по Украине

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251118/ekspert-864632230.html
2025-11-18T05:38+0300
2025-11-18T05:38+0300
россия
экономика
мировая экономика
украина
стамбул
москва
сергей лавров
владимир зеленский
владимир путин
мид рф
АНКАРА, 18 ноя – ПРАЙМ. Инициатива на украинском фронте в большей степени находится у России, а возобновление переговорного процесса потребует времени, рассказал РИА Новости турецкий политолог, специалист по России Умит Назми Хазыр. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, и не исключил возможности нового раунда переговоров. "Возобновление переговоров может произойти не сразу. Сейчас на местах продолжаются ожесточённые столкновения, и инициатива в большей степени находится в руках России", - отметил эксперт. По словам политолога, Анкара с самого начала выступала за дипломатический путь урегулирования. "Россия и Украина в конечном итоге возобновят переговорный процесс. Я считаю, что в будущем новые переговоры могут пройти в Стамбуле", - добавил собеседник агентства. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
россия, мировая экономика, украина, стамбул, москва, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин, мид рф, мид
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Стамбул, МОСКВА, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Владимир Путин, МИД РФ, МИД
Эксперт оценил возможность возобновления переговоров по Украине

Политолог Хазыр: инициатива на украинском фронте находится у России

АНКАРА, 18 ноя – ПРАЙМ. Инициатива на украинском фронте в большей степени находится у России, а возобновление переговорного процесса потребует времени, рассказал РИА Новости турецкий политолог, специалист по России Умит Назми Хазыр.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, и не исключил возможности нового раунда переговоров.
"Возобновление переговоров может произойти не сразу. Сейчас на местах продолжаются ожесточённые столкновения, и инициатива в большей степени находится в руках России", - отметил эксперт.
По словам политолога, Анкара с самого начала выступала за дипломатический путь урегулирования.
"Россия и Украина в конечном итоге возобновят переговорный процесс. Я считаю, что в будущем новые переговоры могут пройти в Стамбуле", - добавил собеседник агентства.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАСтамбулМОСКВАСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМИД РФМИД
 
 
