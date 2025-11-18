https://1prime.ru/20251118/ekspert-864632230.html

Эксперт оценил возможность возобновления переговоров по Украине

Эксперт оценил возможность возобновления переговоров по Украине - 18.11.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил возможность возобновления переговоров по Украине

Инициатива на украинском фронте в большей степени находится у России, а возобновление переговорного процесса потребует времени, рассказал РИА Новости турецкий... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T05:38+0300

2025-11-18T05:38+0300

2025-11-18T05:38+0300

россия

экономика

мировая экономика

украина

стамбул

москва

сергей лавров

владимир зеленский

владимир путин

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864632230.jpg?1763433480

АНКАРА, 18 ноя – ПРАЙМ. Инициатива на украинском фронте в большей степени находится у России, а возобновление переговорного процесса потребует времени, рассказал РИА Новости турецкий политолог, специалист по России Умит Назми Хазыр. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, и не исключил возможности нового раунда переговоров. "Возобновление переговоров может произойти не сразу. Сейчас на местах продолжаются ожесточённые столкновения, и инициатива в большей степени находится в руках России", - отметил эксперт. По словам политолога, Анкара с самого начала выступала за дипломатический путь урегулирования. "Россия и Украина в конечном итоге возобновят переговорный процесс. Я считаю, что в будущем новые переговоры могут пройти в Стамбуле", - добавил собеседник агентства. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

украина

стамбул

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, украина, стамбул, москва, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин, мид рф, мид