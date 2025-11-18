https://1prime.ru/20251118/energiya-864652676.html

Эксперт рассказал, какие дата-центры потребляют больше электроэнергии

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Самое высокое энергопотребление у центров обработки данных (ЦОДов), ориентированных на искусственный интеллект, на втором месте - майнинговые дата-центры, а на последнем - традиционные серверные ЦОДы, поделился с РИА Новости замгендиректора майнингового дата-центра Mining-Space Эдуард Муравьев. "Существуют дата-центры, ориентированные на искусственный интеллект. Они используют графические процессоры (GPU) с большим объемом видеопамяти и множеством вычислительных ядер. Их потребление энергии самое высокое, что приводит к необходимости наиболее мощных систем энергоснабжения на каждую стойку", - рассказал он. Муравьёв уточнил, что такие дата-центры подходят для обучения нейронных сетей, обработки больших массивов данных и других ресурсоемких задач искусственного интеллекта. Майнинговые дата-центры, в свою очередь, созданы для решения сложных криптографических задач и потребляют электроэнергию постоянно, это тоже требует большого количества вычислительных мощностей, в основном за счет специализированных процессоров (ASIC) или сильных видеокарт, продолжил он. "Потребление энергии тут значительно выше, чем у классических дата-центров, на каждую единицу оборудования (стойку). Это связано с постоянной работой вычислительных блоков", - добавил Муравьев. А традиционные ЦОДы, в отличие от майнинговых, загружены не постоянно, поэтому их энергопотребление в среднем на 20-25% ниже, пояснил он. "Майнинговый дата-центр - инструмент быстрой монетизации избыточной электроэнергии. Зачастую объекты майнинговой инфраструктуры находятся вблизи от крупных источников генерации электроэнергии (ГЭС, ТЭЦ)", - отметил эксперт. В то же время классические ЦОДы - это долгосрочная инвестиция, которая создает рабочие места, обеспечивает стабильные налоговые поступления и в целом развивает технологическую отрасль, заключил Муравьёв.

