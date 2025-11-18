Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Австрийский евродепутат призвал ветировать план ЕС по российским активам - 18.11.2025
Австрийский евродепутат призвал ветировать план ЕС по российским активам
ВЕНА, 18 ноя - ПРАЙМ. Глава делегации правой АПС ("Австрийской партии свободы") в Европарламенте Харальд Вилимски призвал власти республики немедленно наложить вето на инициативы Евросоюза, связанные с привлечением новых долговых механизмов и использованием замороженных российских активов. "Настало время, чтобы Австрия наложила вето. Никаких новых долгов, никакого доступа к замороженным активам, никаких миллиардов без абсолютной правовой безопасности и без контроля. ЕС не должен становиться самообслуживанием для геополитических авантюр", - призвал евродепутат, его слова приводятся в релизе АПС. Политик подверг критике обсуждаемые в Брюсселе варианты финансирования Украины, в том числе возможное использование доходов от замороженных российских активов. По его словам, речь идет о сумме до 140 миллиардов евро, которые Еврокомиссия собирается задействовать в "сомнительных финансовых конструкциях". Он назвал такие предложения "опасными и юридически незащищенными" и заявил, что они представляют еще один шаг к созданию долгового союза ЕС. Депутат отметил, что к декабрьскому саммиту ЕС Брюссель обсуждает меры поддержки Украины, при этом ключевые правовые вопросы остаются нерешенными. Он напомнил, что сама Бельгия, на территории которой заморожена большая часть российских активов, предупреждает о рисках судебных исков, нарушениях международного права и о возможных ответных шагах Москвы. Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
ВЕНА, 18 ноя - ПРАЙМ. Глава делегации правой АПС ("Австрийской партии свободы") в Европарламенте Харальд Вилимски призвал власти республики немедленно наложить вето на инициативы Евросоюза, связанные с привлечением новых долговых механизмов и использованием замороженных российских активов.
"Настало время, чтобы Австрия наложила вето. Никаких новых долгов, никакого доступа к замороженным активам, никаких миллиардов без абсолютной правовой безопасности и без контроля. ЕС не должен становиться самообслуживанием для геополитических авантюр", - призвал евродепутат, его слова приводятся в релизе АПС.
Политик подверг критике обсуждаемые в Брюсселе варианты финансирования Украины, в том числе возможное использование доходов от замороженных российских активов. По его словам, речь идет о сумме до 140 миллиардов евро, которые Еврокомиссия собирается задействовать в "сомнительных финансовых конструкциях". Он назвал такие предложения "опасными и юридически незащищенными" и заявил, что они представляют еще один шаг к созданию долгового союза ЕС.
Депутат отметил, что к декабрьскому саммиту ЕС Брюссель обсуждает меры поддержки Украины, при этом ключевые правовые вопросы остаются нерешенными. Он напомнил, что сама Бельгия, на территории которой заморожена большая часть российских активов, предупреждает о рисках судебных исков, нарушениях международного права и о возможных ответных шагах Москвы.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
