Европейские фондовые индексы завершили вторник снижением

Европейские фондовые индексы завершили вторник снижением - 18.11.2025, ПРАЙМ

Европейские фондовые индексы завершили вторник снижением

Основные фондовые индексы Европы завершили вторник заметным снижением на фоне сниженного спроса на рисковые активы

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили вторник заметным снижением на фоне сниженного спроса на рисковые активы, следует из данных торгов и комментария аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 1,27% - до 9 552,3 пункта, французский CAC 40 - на 1,86%, до 7 967,93 пункта, немецкий DAX - на 1,74%, до 23 180,53 пункта. Европейские фондовые индексы снизились четвертую торговую сессию подряд. Как отмечают аналитики, которых цитирует агентство Рейтер, на этой неделе на рынке наблюдается отказ от риска, инвесторы оценивают возможные действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, более половины опрошенных аналитиков сохранит учетную ставку на текущем уровне 3,75-4%. "По нашему мнению, вероятность сильного роста в конце года снизилась. Напротив, участники рынка, по-видимому, должны вновь сосредоточить свое внимание на длинном списке рисков", - цитирует Рейтер аналитиков Metzler.

