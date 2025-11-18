Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС потребовали объяснений от Зеленского после коррупционного скандала
18.11.2025
В ЕС потребовали объяснений от Зеленского после коррупционного скандала
Зеленский обязан срочно дать объяснения европейским партнерам по поводу скандала, связанного с НАБУ, иначе процесс вступления Киева в Евросоюз будет остановлен, | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T22:35+0300
2025-11-18T22:35+0300
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Зеленский обязан срочно дать объяснения европейским партнерам по поводу скандала, связанного с НАБУ, иначе процесс вступления Киева в Евросоюз будет остановлен, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio Zet."Следует ожидать немедленного разъяснения со стороны Украины по этому вопросу — нужно выступить с четкими вопросами, выдвинуть украинскому государству и правительству ультиматум", — заявил политик.Он добавил, что на данном этапе вести диалог о членстве Украины в ЕС невозможно, так как страны с высоким уровнем коррупции не могут быть частью союза.10 ноября НАБУ приступило к масштабной спецоперации, направленной на выявление коррупции в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии сумок, забитых иностранной валютой, обнаруженных при обысках. Точная сумма не раскрывается.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По сведениям издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также провели обыск у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя заранее вывезли с Украины.
22:35 18.11.2025
 
В ЕС потребовали объяснений от Зеленского после коррупционного скандала

МО Польши отвергло продвижение Киева в ЕС до прояснения ситуации с НАБУ

Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС. Архивное фото
© Фото : Администрация Президента Украины
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Зеленский обязан срочно дать объяснения европейским партнерам по поводу скандала, связанного с НАБУ, иначе процесс вступления Киева в Евросоюз будет остановлен, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio Zet.
"Следует ожидать немедленного разъяснения со стороны Украины по этому вопросу — нужно выступить с четкими вопросами, выдвинуть украинскому государству и правительству ультиматум", — заявил политик.
СМИ раскрыли возможные последствия обвинений в коррупции в офисе Зеленского
Он добавил, что на данном этапе вести диалог о членстве Украины в ЕС невозможно, так как страны с высоким уровнем коррупции не могут быть частью союза.
10 ноября НАБУ приступило к масштабной спецоперации, направленной на выявление коррупции в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии сумок, забитых иностранной валютой, обнаруженных при обысках. Точная сумма не раскрывается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По сведениям издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также провели обыск у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя заранее вывезли с Украины.
