В ЕС потребовали объяснений от Зеленского после коррупционного скандала

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Зеленский обязан срочно дать объяснения европейским партнерам по поводу скандала, связанного с НАБУ, иначе процесс вступления Киева в Евросоюз будет остановлен, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio Zet."Следует ожидать немедленного разъяснения со стороны Украины по этому вопросу — нужно выступить с четкими вопросами, выдвинуть украинскому государству и правительству ультиматум", — заявил политик.Он добавил, что на данном этапе вести диалог о членстве Украины в ЕС невозможно, так как страны с высоким уровнем коррупции не могут быть частью союза.10 ноября НАБУ приступило к масштабной спецоперации, направленной на выявление коррупции в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии сумок, забитых иностранной валютой, обнаруженных при обысках. Точная сумма не раскрывается.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По сведениям издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также провели обыск у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя заранее вывезли с Украины.

