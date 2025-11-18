Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Застрявшие на границе Литвы и Белоруссии узбекские фуры продолжили транзит - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251118/fury-864651462.html
Застрявшие на границе Литвы и Белоруссии узбекские фуры продолжили транзит
Застрявшие на границе Литвы и Белоруссии узбекские фуры продолжили транзит - 18.11.2025, ПРАЙМ
Застрявшие на границе Литвы и Белоруссии узбекские фуры продолжили транзит
Более 150 фур грузоперевозчиков из Узбекистана, застрявших на белорусско-литовской границе, смогли продолжить транзит через территорию Латвии, сообщает... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T13:32+0300
2025-11-18T13:32+0300
экономика
бизнес
россия
латвия
белоруссия
литва
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863970436_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_a6cc3ac782b92ab1c98d04b0ee41a443.jpg
ТАШКЕНТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Более 150 фур грузоперевозчиков из Узбекистана, застрявших на белорусско-литовской границе, смогли продолжить транзит через территорию Латвии, сообщает пресс-служба узбекского министерства транспорта. Ранее минтранс сообщил, что при содействии специальной рабочей группы из представителей Белоруссии и Латвии с 12 ноября началась выдача бланков разрешений на транзит через латвийскую территорию грузоперевозчиков, застрявших на белорусско-литовской границе. "Более 150 грузовых автотранспортных средств национальных перевозчиков, скопившихся на границах, получили практическую помощь", - говорится в сообщении размещенном в Telegram-канале узбекского минтранса. В пограничной зоне Зарасай – Медуми (Литва – Латвия) и в белорусском Полоцке для транзита узбекских перевозчиков через Латвию было выдано 229 бланков соответствующих видов разрешений, добавили в пресс-службе. Ранее правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
латвия
белоруссия
литва
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863970436_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_2138baf2de53eec8c35a06227448cca7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, латвия, белоруссия, литва, узбекистан
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ЛАТВИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, УЗБЕКИСТАН
13:32 18.11.2025
 
Застрявшие на границе Литвы и Белоруссии узбекские фуры продолжили транзит

Застрявшие на границе Литвы и Белоруссии 150 узбекских фур продолжили транзит через Латвию

© РИА Новости . Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Белоруссию
Стела на въезде в Белоруссию - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Стела на въезде в Белоруссию. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Более 150 фур грузоперевозчиков из Узбекистана, застрявших на белорусско-литовской границе, смогли продолжить транзит через территорию Латвии, сообщает пресс-служба узбекского министерства транспорта.
Ранее минтранс сообщил, что при содействии специальной рабочей группы из представителей Белоруссии и Латвии с 12 ноября началась выдача бланков разрешений на транзит через латвийскую территорию грузоперевозчиков, застрявших на белорусско-литовской границе.
"Более 150 грузовых автотранспортных средств национальных перевозчиков, скопившихся на границах, получили практическую помощь", - говорится в сообщении размещенном в Telegram-канале узбекского минтранса.
В пограничной зоне Зарасай – Медуми (Литва – Латвия) и в белорусском Полоцке для транзита узбекских перевозчиков через Латвию было выдано 229 бланков соответствующих видов разрешений, добавили в пресс-службе.
Ранее правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯЛАТВИЯБЕЛОРУССИЯЛИТВАУЗБЕКИСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала