Застрявшие на границе Литвы и Белоруссии узбекские фуры продолжили транзит

ТАШКЕНТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Более 150 фур грузоперевозчиков из Узбекистана, застрявших на белорусско-литовской границе, смогли продолжить транзит через территорию Латвии, сообщает пресс-служба узбекского министерства транспорта. Ранее минтранс сообщил, что при содействии специальной рабочей группы из представителей Белоруссии и Латвии с 12 ноября началась выдача бланков разрешений на транзит через латвийскую территорию грузоперевозчиков, застрявших на белорусско-литовской границе. "Более 150 грузовых автотранспортных средств национальных перевозчиков, скопившихся на границах, получили практическую помощь", - говорится в сообщении размещенном в Telegram-канале узбекского минтранса. В пограничной зоне Зарасай – Медуми (Литва – Латвия) и в белорусском Полоцке для транзита узбекских перевозчиков через Латвию было выдано 229 бланков соответствующих видов разрешений, добавили в пресс-службе. Ранее правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.

