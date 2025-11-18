https://1prime.ru/20251118/gaz-864635702.html
В Омской области часть предприятий отключили от газа из-за аварии
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Часть промышленных предприятий в Омском районе отключена от газа после возгорания на газопроводе, сообщил губернатор области Виталий Хоценко. Ранее губернатор сообщил, что возгорание произошло в районе поселка Ростовка Омской области из-за аварии на подземном участке магистрального газопровода. Специалисты разбираются в ситуации. "Часть промышленных предприятий от газа отключена. Задача в ближайшее время восстановить газ в постоянной схеме", - сообщил Хоценко в голосовом сообщении в Telegram-канале.
