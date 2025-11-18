https://1prime.ru/20251118/gazoprovod-864634745.html

В Омской области произошла авария на подземном участке газопровода

В Омской области произошла авария на подземном участке газопровода - 18.11.2025, ПРАЙМ

В Омской области произошла авария на подземном участке газопровода

Авария произошла на подземном участке магистрального газопровода в поселке Ростовка Омской области, специалисты разбираются в ситуации, сообщил губернатор... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T08:24+0300

2025-11-18T08:24+0300

2025-11-18T08:24+0300

происшествия

газ

омская область

https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_e5d0b0f2fc1184a4b13ec60215b794f3.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Авария произошла на подземном участке магистрального газопровода в поселке Ростовка Омской области, специалисты разбираются в ситуации, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Ранее губернатор сообщил, что возгорание произошло в районе поселка Ростовка Омской области. На месте работают специалисты оперативных служб. "Дорогие омичи! В ситуации с аварией на подземном участке магистрального газопровода в поселке Ростовка Омского района разбираются специалисты", - написал Хоценко в Telegram-канале.Губернатор добавил, что жителям Омского района и других населенных пунктов региона ничего не угрожает.

омская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, омская область