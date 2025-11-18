https://1prime.ru/20251118/gazoprovod-864634745.html
В Омской области произошла авария на подземном участке газопровода
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Авария произошла на подземном участке магистрального газопровода в поселке Ростовка Омской области, специалисты разбираются в ситуации, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Ранее губернатор сообщил, что возгорание произошло в районе поселка Ростовка Омской области. На месте работают специалисты оперативных служб. "Дорогие омичи! В ситуации с аварией на подземном участке магистрального газопровода в поселке Ростовка Омского района разбираются специалисты", - написал Хоценко в Telegram-канале.Губернатор добавил, что жителям Омского района и других населенных пунктов региона ничего не угрожает.
