Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Появились подробности пожара на газопроводе в Омской области - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251118/gazoprovod-864635307.html
Появились подробности пожара на газопроводе в Омской области
Появились подробности пожара на газопроводе в Омской области - 18.11.2025, ПРАЙМ
Появились подробности пожара на газопроводе в Омской области
Возгорание на газопроводе в поселке Ростовка в Омской области произошло в ходе ремонтных работ, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T08:41+0300
2025-11-18T08:41+0300
происшествия
газ
россия
омская область
рф
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863678372_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_061436db7e0630cb154dd0d0baf8be08.jpg
ОМСК, 18 ноя - ПРАЙМ. Возгорание на газопроводе в поселке Ростовка в Омской области произошло в ходе ремонтных работ, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Возгорание в районе поселка Ростовка Омского района произошла во вторник, 18 ноября, ранним утром. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте работают 18 спасателей и 4 единицы техники МЧС. СУСК РФ организовало доследственную проверку. "В поселке Ростовка в ходе проведения ремонтных работ на наземном газопроводе произошло возгорание газа. Горение локализовано. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются", - заявили в пресс-службе ведомства. Горение локализовано. На месте работают спасатели и следователи. Обстоятельства случившегося выясняются.
омская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863678372_112:0:789:508_1920x0_80_0_0_6c87e00ec31dc4c63f0487057f86e6e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, омская область, рф, мчс
Происшествия, Газ, РОССИЯ, Омская область, РФ, МЧС
08:41 18.11.2025
 
Появились подробности пожара на газопроводе в Омской области

Возгорание на газопроводе в Омской области произошло во время ремонтных работ

© РИА НовостиТушение пожара
Тушение пожара - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Тушение пожара. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ОМСК, 18 ноя - ПРАЙМ. Возгорание на газопроводе в поселке Ростовка в Омской области произошло в ходе ремонтных работ, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Возгорание в районе поселка Ростовка Омского района произошла во вторник, 18 ноября, ранним утром. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте работают 18 спасателей и 4 единицы техники МЧС. СУСК РФ организовало доследственную проверку.
"В поселке Ростовка в ходе проведения ремонтных работ на наземном газопроводе произошло возгорание газа. Горение локализовано. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются", - заявили в пресс-службе ведомства.
Горение локализовано. На месте работают спасатели и следователи. Обстоятельства случившегося выясняются.
 
ПроисшествияГазРОССИЯОмская областьРФМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала