Появились подробности пожара на газопроводе в Омской области
Появились подробности пожара на газопроводе в Омской области
2025-11-18T08:41+0300
2025-11-18T08:41+0300
2025-11-18T08:41+0300
ОМСК, 18 ноя - ПРАЙМ. Возгорание на газопроводе в поселке Ростовка в Омской области произошло в ходе ремонтных работ, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Возгорание в районе поселка Ростовка Омского района произошла во вторник, 18 ноября, ранним утром. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте работают 18 спасателей и 4 единицы техники МЧС. СУСК РФ организовало доследственную проверку. "В поселке Ростовка в ходе проведения ремонтных работ на наземном газопроводе произошло возгорание газа. Горение локализовано. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются", - заявили в пресс-службе ведомства. Горение локализовано. На месте работают спасатели и следователи. Обстоятельства случившегося выясняются.
