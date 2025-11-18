Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хоценко рассказал о газоснабжении района, где загорелся участок газопровода - 18.11.2025
Хоценко рассказал о газоснабжении района, где загорелся участок газопровода
Котельные в Омском районе обеспечиваются газом по резервным газопроводам после возгорания на газопроводе, заявил губернатор Виталий Хоценко. | 18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Котельные в Омском районе обеспечиваются газом по резервным газопроводам после возгорания на газопроводе, заявил губернатор Виталий Хоценко. Ранее глава региона сообщил, что возгорание произошло в районе поселка Ростовка Омской области из-за аварии на подземном участке магистрального газопровода. Специалисты разбираются в ситуации. &quot;В настоящий момент котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам. На котельных сформированы резервные виды топлива&quot;, - сказал Хоценко в голосовом сообщении в своем Telegram-канале.
08:45 18.11.2025
 
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Котельные в Омском районе обеспечиваются газом по резервным газопроводам после возгорания на газопроводе, заявил губернатор Виталий Хоценко.
Ранее глава региона сообщил, что возгорание произошло в районе поселка Ростовка Омской области из-за аварии на подземном участке магистрального газопровода. Специалисты разбираются в ситуации.

"В настоящий момент котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам. На котельных сформированы резервные виды топлива", - сказал Хоценко в голосовом сообщении в своем Telegram-канале.

 
