Хоценко рассказал о газоснабжении района, где загорелся участок газопровода

2025-11-18T08:45+0300

энергетика

газ

россия

омская область

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Котельные в Омском районе обеспечиваются газом по резервным газопроводам после возгорания на газопроводе, заявил губернатор Виталий Хоценко. Ранее глава региона сообщил, что возгорание произошло в районе поселка Ростовка Омской области из-за аварии на подземном участке магистрального газопровода. Специалисты разбираются в ситуации. "В настоящий момент котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам. На котельных сформированы резервные виды топлива", - сказал Хоценко в голосовом сообщении в своем Telegram-канале.

омская область

газ, россия, омская область