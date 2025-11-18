https://1prime.ru/20251118/gazoprovod-864635558.html
Хоценко рассказал о газоснабжении района, где загорелся участок газопровода
Хоценко рассказал о газоснабжении района, где загорелся участок газопровода
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Котельные в Омском районе обеспечиваются газом по резервным газопроводам после возгорания на газопроводе, заявил губернатор Виталий Хоценко. Ранее глава региона сообщил, что возгорание произошло в районе поселка Ростовка Омской области из-за аварии на подземном участке магистрального газопровода. Специалисты разбираются в ситуации. "В настоящий момент котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам. На котельных сформированы резервные виды топлива", - сказал Хоценко в голосовом сообщении в своем Telegram-канале.
