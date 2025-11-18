https://1prime.ru/20251118/gazoprovod-864635952.html

Омский губернатор уточнил сроки восстановления газоснабжения после аварии

Омский губернатор уточнил сроки восстановления газоснабжения после аварии

2025-11-18T08:50+0300

происшествия

газ

россия

омская область

газпром

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Срок восстановления газоснабжения после возгорания на газопроводе в Омском районе займет до суток, сообщил губернатор области Виталий Хоценко со ссылкой на данные специалистов "Газпрома". Ранее губернатор сообщил, что возгорание произошло в районе поселка Ростовка Омской области из-за аварии на подземном участке магистрального газопровода. Специалисты разбираются в ситуации. "По информации специалистов "Газпрома", срок восстановления займет до суток. Правительство Омской области продолжает координировать работу по восстановлению и подаче газа по постоянной схеме", - сказал Хоценко в голосовом сообщении в своем Telegram-канале.

омская область

2025

газ, россия, омская область, газпром