Омский губернатор уточнил сроки восстановления газоснабжения после аварии
Омский губернатор уточнил сроки восстановления газоснабжения после аварии
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Срок восстановления газоснабжения после возгорания на газопроводе в Омском районе займет до суток, сообщил губернатор области Виталий Хоценко со ссылкой на данные специалистов "Газпрома". Ранее губернатор сообщил, что возгорание произошло в районе поселка Ростовка Омской области из-за аварии на подземном участке магистрального газопровода. Специалисты разбираются в ситуации. "По информации специалистов "Газпрома", срок восстановления займет до суток. Правительство Омской области продолжает координировать работу по восстановлению и подаче газа по постоянной схеме", - сказал Хоценко в голосовом сообщении в своем Telegram-канале.
