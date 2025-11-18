Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Омский губернатор уточнил сроки восстановления газоснабжения после аварии - 18.11.2025
Омский губернатор уточнил сроки восстановления газоснабжения после аварии
Омский губернатор уточнил сроки восстановления газоснабжения после аварии
2025-11-18T08:50+0300
2025-11-18T08:50+0300
происшествия
газ
россия
омская область
газпром
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Срок восстановления газоснабжения после возгорания на газопроводе в Омском районе займет до суток, сообщил губернатор области Виталий Хоценко со ссылкой на данные специалистов "Газпрома". Ранее губернатор сообщил, что возгорание произошло в районе поселка Ростовка Омской области из-за аварии на подземном участке магистрального газопровода. Специалисты разбираются в ситуации. &quot;По информации специалистов &quot;Газпрома&quot;, срок восстановления займет до суток. Правительство Омской области продолжает координировать работу по восстановлению и подаче газа по постоянной схеме&quot;, - сказал Хоценко в голосовом сообщении в своем Telegram-канале.
газ, россия, омская область, газпром
Происшествия, Газ, РОССИЯ, Омская область, Газпром
08:50 18.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Газопровод
Газопровод. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Срок восстановления газоснабжения после возгорания на газопроводе в Омском районе займет до суток, сообщил губернатор области Виталий Хоценко со ссылкой на данные специалистов "Газпрома".
Ранее губернатор сообщил, что возгорание произошло в районе поселка Ростовка Омской области из-за аварии на подземном участке магистрального газопровода. Специалисты разбираются в ситуации.

"По информации специалистов "Газпрома", срок восстановления займет до суток. Правительство Омской области продолжает координировать работу по восстановлению и подаче газа по постоянной схеме", - сказал Хоценко в голосовом сообщении в своем Telegram-канале.

 
ПроисшествияГазРОССИЯОмская областьГазпром
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
