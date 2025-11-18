Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК начал проверку из-за возгорания на газопроводе в Омской области - 18.11.2025
СК начал проверку из-за возгорания на газопроводе в Омской области
ОМСК, 18 ноя - ПРАЙМ. Организована доследственная проверка из-за возгорания на газопроводе в районе поселка Ростовка Омской области, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. В пресс-службе ГУ МЧС по Омской области уточнили, что районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте работают 18 спасателей и 4 единицы техники МЧС. "Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту возгорания в поле около поселка Ростовка", - сообщили в пресс-службе.
ОМСК, 18 ноя - ПРАЙМ. Организована доследственная проверка из-за возгорания на газопроводе в районе поселка Ростовка Омской области, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ.
В пресс-службе ГУ МЧС по Омской области уточнили, что районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте работают 18 спасателей и 4 единицы техники МЧС.
"Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту возгорания в поле около поселка Ростовка", - сообщили в пресс-службе.
 
