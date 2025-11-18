https://1prime.ru/20251118/gazoprovod-864636574.html

СК начал проверку из-за возгорания на газопроводе в Омской области

СК начал проверку из-за возгорания на газопроводе в Омской области - 18.11.2025, ПРАЙМ

СК начал проверку из-за возгорания на газопроводе в Омской области

Организована доследственная проверка из-за возгорания на газопроводе в районе поселка Ростовка Омской области, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T09:14+0300

2025-11-18T09:14+0300

2025-11-18T09:14+0300

происшествия

газ

общество

омская область

рф

мчс

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861905883_0:21:2639:1505_1920x0_80_0_0_c9dea4ef9fb1319545946f1aa48c52ae.jpg

ОМСК, 18 ноя - ПРАЙМ. Организована доследственная проверка из-за возгорания на газопроводе в районе поселка Ростовка Омской области, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. В пресс-службе ГУ МЧС по Омской области уточнили, что районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте работают 18 спасателей и 4 единицы техники МЧС. "Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту возгорания в поле около поселка Ростовка", - сообщили в пресс-службе.

омская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, общество , омская область, рф, мчс, ск рф