СК начал проверку из-за возгорания на газопроводе в Омской области
СК начал проверку из-за возгорания на газопроводе в Омской области
2025-11-18T09:14+0300
ОМСК, 18 ноя - ПРАЙМ. Организована доследственная проверка из-за возгорания на газопроводе в районе поселка Ростовка Омской области, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. В пресс-службе ГУ МЧС по Омской области уточнили, что районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте работают 18 спасателей и 4 единицы техники МЧС. "Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту возгорания в поле около поселка Ростовка", - сообщили в пресс-службе.
