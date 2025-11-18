Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На отводе к ГРС-3 в Омске переключили рапределение газа после аварии - 18.11.2025
На отводе к ГРС-3 в Омске переключили рапределение газа после аварии
На отводе к ГРС-3 в Омске переключили рапределение газа после аварии - 18.11.2025, ПРАЙМ
На отводе к ГРС-3 в Омске переключили рапределение газа после аварии
"Газпром трансгаз Томск" после возгорания на газопроводе-отводе к ГРС-3 Омска произвел переключение в системе газораспределения для обеспечения подачи газа... | 18.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Газпром трансгаз Томск" после возгорания на газопроводе-отводе к ГРС-3 Омска произвел переключение в системе газораспределения для обеспечения подачи газа через ГРС-2 Омска, сообщила служба по связям с общественностью и СМИ компании. Разрыв с возгоранием газопровода-отвода к ГРС-3 города Омска произошел 18 ноября в 05.13 мск в районе поселка Ростовка Омского района Омской области, говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, произведена локализация и ликвидация открытого горения. "Осуществлено переключение в системе газораспределения для обеспечения подачи газа через ГРС-2 города Омска", – говорится в сообщении. Подразделения ООО "Газпром трансгаз Томск" готовятся к проведению восстановительных работ. Расследованием причин произошедшего займется специальная комиссия. Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что возгорание произошло в районе поселка Ростовка из-за аварии на подземном участке магистрального газопровода. В пресс-службе регионального УФСБ уточняли, что возгорание произошло в ходе проведения ремонтных работ.
09:27 18.11.2025
 
На отводе к ГРС-3 в Омске переключили рапределение газа после аварии

"Газпром трансгаз Томск" переключил распределение газа из-за ЧП в Омской области

Участок магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Газпром трансгаз Томск" после возгорания на газопроводе-отводе к ГРС-3 Омска произвел переключение в системе газораспределения для обеспечения подачи газа через ГРС-2 Омска, сообщила служба по связям с общественностью и СМИ компании.
Разрыв с возгоранием газопровода-отвода к ГРС-3 города Омска произошел 18 ноября в 05.13 мск в районе поселка Ростовка Омского района Омской области, говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, произведена локализация и ликвидация открытого горения.
"Осуществлено переключение в системе газораспределения для обеспечения подачи газа через ГРС-2 города Омска", – говорится в сообщении.
Подразделения ООО "Газпром трансгаз Томск" готовятся к проведению восстановительных работ. Расследованием причин произошедшего займется специальная комиссия.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что возгорание произошло в районе поселка Ростовка из-за аварии на подземном участке магистрального газопровода. В пресс-службе регионального УФСБ уточняли, что возгорание произошло в ходе проведения ремонтных работ.
 
