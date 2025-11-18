https://1prime.ru/20251118/gazoprovod-864637023.html

На отводе к ГРС-3 в Омске переключили рапределение газа после аварии

На отводе к ГРС-3 в Омске переключили рапределение газа после аварии - 18.11.2025, ПРАЙМ

На отводе к ГРС-3 в Омске переключили рапределение газа после аварии

"Газпром трансгаз Томск" после возгорания на газопроводе-отводе к ГРС-3 Омска произвел переключение в системе газораспределения для обеспечения подачи газа... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T09:27+0300

2025-11-18T09:27+0300

2025-11-18T09:27+0300

энергетика

газ

омская область

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_0:0:2983:1677_1920x0_80_0_0_ce37e390f395e72ccab069fd30278b6b.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Газпром трансгаз Томск" после возгорания на газопроводе-отводе к ГРС-3 Омска произвел переключение в системе газораспределения для обеспечения подачи газа через ГРС-2 Омска, сообщила служба по связям с общественностью и СМИ компании. Разрыв с возгоранием газопровода-отвода к ГРС-3 города Омска произошел 18 ноября в 05.13 мск в районе поселка Ростовка Омского района Омской области, говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, произведена локализация и ликвидация открытого горения. "Осуществлено переключение в системе газораспределения для обеспечения подачи газа через ГРС-2 города Омска", – говорится в сообщении. Подразделения ООО "Газпром трансгаз Томск" готовятся к проведению восстановительных работ. Расследованием причин произошедшего займется специальная комиссия. Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что возгорание произошло в районе поселка Ростовка из-за аварии на подземном участке магистрального газопровода. В пресс-службе регионального УФСБ уточняли, что возгорание произошло в ходе проведения ремонтных работ.

омская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, омская область, газпром