В ГД внесут проект о раннем выходе на пенсию для многодетных отцов - 18.11.2025
В ГД внесут проект о раннем выходе на пенсию для многодетных отцов
2025-11-18T01:30+0300
2025-11-18T01:30+0300
общество
экономика
рф
МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ, сенатор РФ, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов и лидер партии Геннадий Зюганов внесут в ГД законопроект о раннем выходе на пенсию для многодетных отцов, воспитывающих детей без матерей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Инициативой предлагается внести изменения, направленные на расширение перечня лиц, имеющих право на досрочную пенсию. Туда предлагается включить мужчин, воспитывающих без матери трех и более детей до достижения возраста 8 лет, достигшие возраста 62 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет. "Сегодня аналогичная норма уже действует в отношении женщин, родивших и воспитавших трех и более детей, которым предоставлено право досрочного выхода на пенсию. Однако для отцов, выполняющих ту же воспитательную и трудовую нагрузку, подобных возможностей законодательством не предусмотрено", - пояснил РИА Новости Гибатдинов. По его словам, в условиях, когда в РФ проживает свыше миллиона семей, где дети воспитываются без матери, принятие законопроекта позволит обеспечить равенство социальных прав и создать дополнительные стимулы для укрепления института ответственного отцовства.
общество , рф
Общество , Экономика, РФ
01:30 18.11.2025
 
Заголовок открываемого материала