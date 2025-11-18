Госдума рассмотрит во II чтении законопроект о бюджете на 2026-2028 годы

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документ предусматривает утверждение основных характеристик бюджета на трехлетний период, которые определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году - 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона, а также уровня инфляции, ежегодно не превышающего 4%. Ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития. Общий объем доходов бюджета на 2026 год планируется на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы запланированы на уровне 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно. Таким образом, бюджет сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в следующем году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП. К законопроекту поступило 715 поправок, часть из которых в ходе их обсуждения были сняты. Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе его доработки поддержал поправки депутатов и правительства РФ, которые перераспределяют более 7 триллионов рублей. Большая часть из них направлена на обеспечение обороны и безопасности России, в том числе на обеспечение потребностей специальной военной операции. Часть поправок связана с национальными проектами и распределением на них зарезервированных средств. Председатель бюджетного комитета Андрей Макаров при этом обратил внимание, что все вопросы, которые были обозначены в постановлении Госдумы при принятии проекта бюджета в первом чтении как приоритетные и требующие решения, ко второму чтению решены. Дополнительные средства, в частности, будут направлены на финансирование фонда поддержки участников СВО и их семей "Защитники Отечества", общероссийских общественных организаций инвалидов, капремонт школ, развитие сельских территорий, строительство и ремонт региональных и местных дорог и другие важнейшие направления, отметил он. Кроме того, во втором чтении планируется рассмотреть проекты бюджетов Соцфонда России и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, а также другие законопроекты из бюджетного пакета, в том числе вносящие изменения в бюджетное и налоговое законодательство. Данные изменения были учтены при формировании и доработке проекта трехлетнего федерального бюджета.
