В Госдуме предложили обязать банки "окрашивать" подозреваемые счета - 18.11.2025
В Госдуме предложили обязать банки "окрашивать" подозреваемые счета
2025-11-18T03:40+0300
2025-11-18T03:40+0300
банки
финансы
россия
анатолий аксаков
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864630371.jpg?1763426415
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РИА Новости, что считает необходимым обязать банки "окрашивать" подозреваемые в мошенничестве счета. "Мы рассматриваем разные варианты", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Госдума ужесточение требований для банков в плане мошенничества для того, чтобы кредитная организация могла быстро отреагировать на обращение. "Я думаю, что сигнал о подозрении в мошенничестве нужно давать. И можно обязать банки, чтобы они учитывали эти сигналы при обслуживании этих карт", - уточнил Аксаков. Депутат предложил, "чтобы банки ставили для себя пометку, что есть риск того, что этой картой пользуется недобросовестное лицо".
банки, финансы, россия, анатолий аксаков, госдума
Банки, Финансы, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Госдума
03:40 18.11.2025
 
В Госдуме предложили обязать банки "окрашивать" подозреваемые счета

Аксаков предложил обязать банки «окрашивать» подозреваемые в мошенничестве счета

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РИА Новости, что считает необходимым обязать банки "окрашивать" подозреваемые в мошенничестве счета.
"Мы рассматриваем разные варианты", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Госдума ужесточение требований для банков в плане мошенничества для того, чтобы кредитная организация могла быстро отреагировать на обращение.
"Я думаю, что сигнал о подозрении в мошенничестве нужно давать. И можно обязать банки, чтобы они учитывали эти сигналы при обслуживании этих карт", - уточнил Аксаков.
Депутат предложил, "чтобы банки ставили для себя пометку, что есть риск того, что этой картой пользуется недобросовестное лицо".
 
Заголовок открываемого материала