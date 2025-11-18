В Госдуме предложили обязать банки "окрашивать" подозреваемые счета

https://1prime.ru/20251118/gosduma-864630371.html

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РИА Новости, что считает необходимым обязать банки "окрашивать" подозреваемые в мошенничестве счета. "Мы рассматриваем разные варианты", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Госдума ужесточение требований для банков в плане мошенничества для того, чтобы кредитная организация могла быстро отреагировать на обращение. "Я думаю, что сигнал о подозрении в мошенничестве нужно давать. И можно обязать банки, чтобы они учитывали эти сигналы при обслуживании этих карт", - уточнил Аксаков. Депутат предложил, "чтобы банки ставили для себя пометку, что есть риск того, что этой картой пользуется недобросовестное лицо".

