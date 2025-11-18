https://1prime.ru/20251118/gosduma-864630371.html
В Госдуме предложили обязать банки "окрашивать" подозреваемые счета
В Госдуме предложили обязать банки "окрашивать" подозреваемые счета - 18.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили обязать банки "окрашивать" подозреваемые счета
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РИА Новости, что считает необходимым обязать банки "окрашивать" подозреваемые в...
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РИА Новости, что считает необходимым обязать банки "окрашивать" подозреваемые в мошенничестве счета.
"Мы рассматриваем разные варианты", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Госдума ужесточение требований для банков в плане мошенничества для того, чтобы кредитная организация могла быстро отреагировать на обращение.
"Я думаю, что сигнал о подозрении в мошенничестве нужно давать. И можно обязать банки, чтобы они учитывали эти сигналы при обслуживании этих карт", - уточнил Аксаков.
Депутат предложил, "чтобы банки ставили для себя пометку, что есть риск того, что этой картой пользуется недобросовестное лицо".
