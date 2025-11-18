https://1prime.ru/20251118/gosduma-864660785.html

Госдума приняла во втором чтении проект о технологическом сборе

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в числе прочего, вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой. Минпромторг РФ ранее пояснял, что механизм технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны. Поправки в закон о промышленной политике в РФ, предполагающие введение этого сбора, Госдума поддержала при рассмотрении во втором чтении законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Сбор будет уплачиваться в связи с ввозом в Россию электронной компонентной базы (электронных модулей) и (или) промышленной продукции, которая содержит такую базу (модули), или производством такой продукции и компонентов на территории РФ, на ее континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне. Плательщиками сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят такую продукцию и компоненты. Перечни промышленной продукции и компонентов, по которым уплачивается технологический сбор, а также размеры такого сбора установит правительство РФ. Причем максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждые компонент или продукцию. Все поступления по технологическому сбору будут зачисляться в федеральный бюджет. Поскольку сбор вводится с сентября, то в 2026 году доходы бюджета от него могут составить порядка 20 миллиардов рублей, в 2027 году - порядка 88 миллиардов, с 2028 года - порядка 110 миллиардов рублей, говорил на прошлой неделе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов на заседании бюджетного комитета Госдумы. Замминистра подчеркивал, что все средства от уплаты сбора будут направляться на развитие отечественной электроники. А на вопрос члена бюджетного комитета Оксаны Дмитриевой, не приведет ли введение сбора к удорожанию продукции, Сазанов заверил, что правительство будет взвешивать эти риски при установлении ставки сбора.

