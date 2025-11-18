Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла во втором чтении проект о технологическом сборе - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251118/gosduma-864660785.html
Госдума приняла во втором чтении проект о технологическом сборе
Госдума приняла во втором чтении проект о технологическом сборе - 18.11.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла во втором чтении проект о технологическом сборе
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в числе прочего, вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в РФ... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T16:37+0300
2025-11-18T16:37+0300
россия
рф
алексей сазанов
госдума
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в числе прочего, вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой. Минпромторг РФ ранее пояснял, что механизм технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны. Поправки в закон о промышленной политике в РФ, предполагающие введение этого сбора, Госдума поддержала при рассмотрении во втором чтении законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Сбор будет уплачиваться в связи с ввозом в Россию электронной компонентной базы (электронных модулей) и (или) промышленной продукции, которая содержит такую базу (модули), или производством такой продукции и компонентов на территории РФ, на ее континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне. Плательщиками сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят такую продукцию и компоненты. Перечни промышленной продукции и компонентов, по которым уплачивается технологический сбор, а также размеры такого сбора установит правительство РФ. Причем максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждые компонент или продукцию. Все поступления по технологическому сбору будут зачисляться в федеральный бюджет. Поскольку сбор вводится с сентября, то в 2026 году доходы бюджета от него могут составить порядка 20 миллиардов рублей, в 2027 году - порядка 88 миллиардов, с 2028 года - порядка 110 миллиардов рублей, говорил на прошлой неделе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов на заседании бюджетного комитета Госдумы. Замминистра подчеркивал, что все средства от уплаты сбора будут направляться на развитие отечественной электроники. А на вопрос члена бюджетного комитета Оксаны Дмитриевой, не приведет ли введение сбора к удорожанию продукции, Сазанов заверил, что правительство будет взвешивать эти риски при установлении ставки сбора.
https://1prime.ru/20251118/aktsizy-864660505.html
https://1prime.ru/20251118/gosduma-864660209.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, алексей сазанов, госдума, минпромторг
РОССИЯ, РФ, Алексей Сазанов, Госдума, Минпромторг
16:37 18.11.2025
 
Госдума приняла во втором чтении проект о технологическом сборе

ГД приняла во втором чтении проект о технологическом сборе с сентября 2026 года

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в числе прочего, вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой.
Минпромторг РФ ранее пояснял, что механизм технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Госдума приняла во втором чтении проект об индексации ставок акцизов
16:33
Поправки в закон о промышленной политике в РФ, предполагающие введение этого сбора, Госдума поддержала при рассмотрении во втором чтении законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета.
Сбор будет уплачиваться в связи с ввозом в Россию электронной компонентной базы (электронных модулей) и (или) промышленной продукции, которая содержит такую базу (модули), или производством такой продукции и компонентов на территории РФ, на ее континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне.
Плательщиками сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят такую продукцию и компоненты.
Перечни промышленной продукции и компонентов, по которым уплачивается технологический сбор, а также размеры такого сбора установит правительство РФ. Причем максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждые компонент или продукцию.
Все поступления по технологическому сбору будут зачисляться в федеральный бюджет. Поскольку сбор вводится с сентября, то в 2026 году доходы бюджета от него могут составить порядка 20 миллиардов рублей, в 2027 году - порядка 88 миллиардов, с 2028 года - порядка 110 миллиардов рублей, говорил на прошлой неделе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов на заседании бюджетного комитета Госдумы.
Замминистра подчеркивал, что все средства от уплаты сбора будут направляться на развитие отечественной электроники. А на вопрос члена бюджетного комитета Оксаны Дмитриевой, не приведет ли введение сбора к удорожанию продукции, Сазанов заверил, что правительство будет взвешивать эти риски при установлении ставки сбора.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Госдума во втором чтении уравняла ставки НДФЛ для россиян и граждан ЕАЭС
16:28
 
РОССИЯРФАлексей СазановГосдумаМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала