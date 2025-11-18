Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла во втором чтении проект для обеспечения рынка бензином - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251118/gosduma-864661303.html
Госдума приняла во втором чтении проект для обеспечения рынка бензином
Госдума приняла во втором чтении проект для обеспечения рынка бензином - 18.11.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла во втором чтении проект для обеспечения рынка бензином
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в частности, позволит обеспечить внутренний рынок России бензином, а российским компаниям - получить... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T16:47+0300
2025-11-18T16:47+0300
энергетика
россия
рф
белоруссия
алексей сазанов
госдума
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в частности, позволит обеспечить внутренний рынок России бензином, а российским компаниям - получить обратный акциз при переработке нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В ходе второго чтения Госдума поддержала ряд поправок к законопроекту, в том числе предусматривающих возможность получения российскими компаниями обратного акциза при давальческой переработке нефти за рубежом. Сейчас по такой схеме российская нефть перерабатывается на НПЗ Белоруссии, пояснял на прошлой неделе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. При этом все вырабатываемые нефтепродукты принадлежат российским компаниям и в первоочередном порядке поставляются на внутренний рынок России. При такой давальческой переработке нефти на белорусских НПЗ и предлагается применять обратный акциз, уточнял замминистра. Госдума поддержала и поправку, которая обнуляет акциз на денатурированный этиловый спирт, применяемый для производства высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина. Для этого вводится понятие свидетельства организации, осуществляющей производство высокооктанового бензина. Компании с такими свидетельствами смогут приобретать денатурированный этиловый спирт с нулевой ставкой акциза. Эти поправки были предложены правительством РФ в целях насыщения внутреннего рынка России бензином. Сазанов напомнил, что "была определенная напряженная ситуация на внутреннем рынке автомобильного бензина в связи с теми атаками, которые шли на НПЗ". Поэтому сейчас, по его словам, вносятся регуляторные изменения, которые в том числе позволяют применять этиловый спирт для производства бензина. Одновременно Госдума поддержала поправку, позволяющую в 2026 году несколько увеличить выплату обратного акциза компаниям, которые не успевают в срок из-за сложившейся ситуации завершить модернизацию НПЗ по инвестиционным соглашениям с Минэнерго РФ. В таких соглашениях содержатся обязательства по выпуску бензина пятого класса в объеме не менее 10% от объема переработанной нефти. В случае невыполнения соглашения к обратному акцизу применяется понижающий коэффициент. Поправкой этот коэффициент на 2026 год увеличивается с 0,66 до 0,85, что позволит увеличить и выплату обратного акциза таким компаниям с 66% до 85% от акциза.
https://1prime.ru/20251118/benzin-864654956.html
рф
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, белоруссия, алексей сазанов, госдума, нпз
Энергетика, РОССИЯ, РФ, БЕЛОРУССИЯ, Алексей Сазанов, Госдума, НПЗ
16:47 18.11.2025
 
Госдума приняла во втором чтении проект для обеспечения рынка бензином

Госдума приняла во втором чтении законопроект для обеспечения внутреннего рынка бензином

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в частности, позволит обеспечить внутренний рынок России бензином, а российским компаниям - получить обратный акциз при переработке нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах.
Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В ходе второго чтения Госдума поддержала ряд поправок к законопроекту, в том числе предусматривающих возможность получения российскими компаниями обратного акциза при давальческой переработке нефти за рубежом.
Сейчас по такой схеме российская нефть перерабатывается на НПЗ Белоруссии, пояснял на прошлой неделе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. При этом все вырабатываемые нефтепродукты принадлежат российским компаниям и в первоочередном порядке поставляются на внутренний рынок России. При такой давальческой переработке нефти на белорусских НПЗ и предлагается применять обратный акциз, уточнял замминистра.
Госдума поддержала и поправку, которая обнуляет акциз на денатурированный этиловый спирт, применяемый для производства высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина. Для этого вводится понятие свидетельства организации, осуществляющей производство высокооктанового бензина. Компании с такими свидетельствами смогут приобретать денатурированный этиловый спирт с нулевой ставкой акциза.
Эти поправки были предложены правительством РФ в целях насыщения внутреннего рынка России бензином. Сазанов напомнил, что "была определенная напряженная ситуация на внутреннем рынке автомобильного бензина в связи с теми атаками, которые шли на НПЗ". Поэтому сейчас, по его словам, вносятся регуляторные изменения, которые в том числе позволяют применять этиловый спирт для производства бензина.
Одновременно Госдума поддержала поправку, позволяющую в 2026 году несколько увеличить выплату обратного акциза компаниям, которые не успевают в срок из-за сложившейся ситуации завершить модернизацию НПЗ по инвестиционным соглашениям с Минэнерго РФ.
В таких соглашениях содержатся обязательства по выпуску бензина пятого класса в объеме не менее 10% от объема переработанной нефти. В случае невыполнения соглашения к обратному акцизу применяется понижающий коэффициент. Поправкой этот коэффициент на 2026 год увеличивается с 0,66 до 0,85, что позволит увеличить и выплату обратного акциза таким компаниям с 66% до 85% от акциза.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Стоимость бензина АИ-95 на Петербургской бирже вернулась к уровню июля
14:45
 
ЭнергетикаРОССИЯРФБЕЛОРУССИЯАлексей СазановГосдумаНПЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала