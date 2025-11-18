https://1prime.ru/20251118/gosduma-864661303.html

Госдума приняла во втором чтении проект для обеспечения рынка бензином

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в частности, позволит обеспечить внутренний рынок России бензином, а российским компаниям - получить обратный акциз при переработке нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В ходе второго чтения Госдума поддержала ряд поправок к законопроекту, в том числе предусматривающих возможность получения российскими компаниями обратного акциза при давальческой переработке нефти за рубежом. Сейчас по такой схеме российская нефть перерабатывается на НПЗ Белоруссии, пояснял на прошлой неделе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. При этом все вырабатываемые нефтепродукты принадлежат российским компаниям и в первоочередном порядке поставляются на внутренний рынок России. При такой давальческой переработке нефти на белорусских НПЗ и предлагается применять обратный акциз, уточнял замминистра. Госдума поддержала и поправку, которая обнуляет акциз на денатурированный этиловый спирт, применяемый для производства высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина. Для этого вводится понятие свидетельства организации, осуществляющей производство высокооктанового бензина. Компании с такими свидетельствами смогут приобретать денатурированный этиловый спирт с нулевой ставкой акциза. Эти поправки были предложены правительством РФ в целях насыщения внутреннего рынка России бензином. Сазанов напомнил, что "была определенная напряженная ситуация на внутреннем рынке автомобильного бензина в связи с теми атаками, которые шли на НПЗ". Поэтому сейчас, по его словам, вносятся регуляторные изменения, которые в том числе позволяют применять этиловый спирт для производства бензина. Одновременно Госдума поддержала поправку, позволяющую в 2026 году несколько увеличить выплату обратного акциза компаниям, которые не успевают в срок из-за сложившейся ситуации завершить модернизацию НПЗ по инвестиционным соглашениям с Минэнерго РФ. В таких соглашениях содержатся обязательства по выпуску бензина пятого класса в объеме не менее 10% от объема переработанной нефти. В случае невыполнения соглашения к обратному акцизу применяется понижающий коэффициент. Поправкой этот коэффициент на 2026 год увеличивается с 0,66 до 0,85, что позволит увеличить и выплату обратного акциза таким компаниям с 66% до 85% от акциза.

