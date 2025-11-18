https://1prime.ru/20251118/gosduma-864661480.html

Госдума приняла во втором чтении проект о налоговых льготах для граждан

экономика

общество

госдума

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в числе прочего, вводит ряд налоговых льгот для семей с детьми, участников специальной военной операции (СВО) и некоторых других категорий граждан. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Он, в частности, предусматривает оказание адресной помощи семьям с детьми, а также участникам СВО и их семьям. Так, участники СВО и члены их семей освобождаются от уплаты транспортного и земельного налогов по аналогии с налогом на имущество физлиц. А многодетные родители смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. При применении стандартного налогового вычета на детей будут учитываться доходы налогоплательщика, исчисленные нарастающим итогом с начала года, относящиеся только к основной налоговой базе. Одновременно расширяется возможность применения налоговой льготы при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Такую льготу теперь смогут использовать не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и с недееспособными детьми вне зависимости от их возраста, а также семьи, в которых ребенок родился после продажи жилья до 30 апреля следующего года. Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе об освобождении от НДФЛ единовременных компенсационных выплат участникам программы "Земский тренер", а также о предоставлении льготы по транспортному налогу Героям России, Героям СССР и полным кавалерам Ордена Славы на одно транспортное средство. Кроме того, физлица освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество по объектам, расположенным на территориях, где введены режимы чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, контртеррористической операции, предусматривающие временное отселение жителей. Также расширяются основания для предоставления социального налогового вычета по НДФЛ за занятия физкультурой и спортом. Такой вычет будет распространяться и на расходы граждан по оплате таких занятий своим родителям-пенсионерам.

