Госдума приняла во втором чтении проект об инвестиционном налоговом кредите - 18.11.2025
Госдума приняла во втором чтении проект об инвестиционном налоговом кредите
Госдума приняла во втором чтении проект об инвестиционном налоговом кредите - 18.11.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла во втором чтении проект об инвестиционном налоговом кредите
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в частности, увеличивает вдвое предельный срок инвестиционного налогового кредита, а также расширяет... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T16:52+0300
2025-11-18T16:52+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в частности, увеличивает вдвое предельный срок инвестиционного налогового кредита, а также расширяет применение федерального инвестиционного налогового вычета. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Он, в частности увеличивает предельно возможный срок инвестиционного налогового кредита с 5 до 10 лет, а также сокращает количество обстоятельств, препятствующих его предоставлению. Кроме того, законопроект позволяет передавать право на применение федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) любому участнику группы компаний, осуществившей капитальные вложения, вне зависимости от отраслевой принадлежности. Применение инвестиционного налогового вычета расширяется по просьбе бизнеса – теперь инвестиционные затраты по отдельным видам деятельности можно будет передавать внутри холдинга на те компании, в которых формируется прибыль, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. В ходе второго чтения Госдума поддержала ряд поправок к законопроекту, в том числе о предоставлении регионам права устанавливать инвестиционный налоговый вычет по расходам, определяемым ими по своему усмотрению. Кроме того, продлевается действие отдельных норм, смягчающих для бизнеса последствия приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения. А для крупных международных групп компаний, у которых материнская компания расположена за пределами РФ, устанавливается минимальная ставка налога на прибыль в размере 15%. Помимо этого, при проведении налогового мониторинга исключается возможность выемки документов и предметов у проверяемого лица. А действующий в текущем году для юрлиц порядок начисления пеней за несвоевременную уплату налогов продлевается на 2026 год. Этот порядок предусматривает, что в течение первых 30 дней просрочки пеня начисляется в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, следующих 60 дней - 1/150, а с 91-го дня - 1/300. Также расширяется сфера применения отсрочек и рассрочек по уплате налогов для организаций и ИП, занятых сезонными видами деятельности, и сокращается количество документов, необходимых для их предоставления. Помимо этого, отменяется обязанность организаций рассчитывать транспортный налог, земельный налог и налог на имущество, исчисляемый исходя из кадастровой стоимости. Теперь исчислять эти налоги будут налоговые органы.
16:52 18.11.2025
 
Госдума приняла во втором чтении проект об инвестиционном налоговом кредите

ГД приняла во втором чтении проект об увеличении срока инвестиционного налогового кредита

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в частности, увеличивает вдвое предельный срок инвестиционного налогового кредита, а также расширяет применение федерального инвестиционного налогового вычета.
Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Он, в частности увеличивает предельно возможный срок инвестиционного налогового кредита с 5 до 10 лет, а также сокращает количество обстоятельств, препятствующих его предоставлению.
Кроме того, законопроект позволяет передавать право на применение федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) любому участнику группы компаний, осуществившей капитальные вложения, вне зависимости от отраслевой принадлежности.
Применение инвестиционного налогового вычета расширяется по просьбе бизнеса – теперь инвестиционные затраты по отдельным видам деятельности можно будет передавать внутри холдинга на те компании, в которых формируется прибыль, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
В ходе второго чтения Госдума поддержала ряд поправок к законопроекту, в том числе о предоставлении регионам права устанавливать инвестиционный налоговый вычет по расходам, определяемым ими по своему усмотрению. Кроме того, продлевается действие отдельных норм, смягчающих для бизнеса последствия приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения.
А для крупных международных групп компаний, у которых материнская компания расположена за пределами РФ, устанавливается минимальная ставка налога на прибыль в размере 15%.
Помимо этого, при проведении налогового мониторинга исключается возможность выемки документов и предметов у проверяемого лица. А действующий в текущем году для юрлиц порядок начисления пеней за несвоевременную уплату налогов продлевается на 2026 год. Этот порядок предусматривает, что в течение первых 30 дней просрочки пеня начисляется в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, следующих 60 дней - 1/150, а с 91-го дня - 1/300.
Также расширяется сфера применения отсрочек и рассрочек по уплате налогов для организаций и ИП, занятых сезонными видами деятельности, и сокращается количество документов, необходимых для их предоставления. Помимо этого, отменяется обязанность организаций рассчитывать транспортный налог, земельный налог и налог на имущество, исчисляемый исходя из кадастровой стоимости. Теперь исчислять эти налоги будут налоговые органы.
